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Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее. Такое заявление сделал в среду, 12 октября, президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. Он отметил при этом, что Москва всегда выполняет обязательства, чем и отличается от стран Запада.

«РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — сказал Путин.

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Президент добавил также, что нет гарантий того, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли, и станет применяться не только против России.

Комментируя решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти, принятое 5 октября, российский лидер заметил, что оно направлено исключительно на балансировку мирового рынка.

Ранее, 6 сентября Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России. Они предполагают запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

До этого, 23 сентября сообщалось, что более жесткие ограничения против РФ потребовали ввести наиболее радикально настроенные члены Европейского союза, а именно Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В том же месяце президент России подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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