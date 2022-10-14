Курс на юг: возможности российских газопроводов растут

Турецкий маршрут становится основным источником поставок российского природного газа в Европу после диверсии на «Северных потоках». В связи с этим Москва и Анкара обсудили вопрос о создании российского газового хаба на территории Турции, а возможно, и о строительстве еще одного газопровода. О том, в какие страны и по каким трубопроводам Россия поставляет свой газ на юг, — в справке «Известий».

Экспортные потоки

Российский газ с севера на юг, в Анапу, перекачивают по системе газопроводов «Южный коридор». Отсюда по заработавшей в 2016 году ветке Краснодарский край – Крым топливо поставляют на полуостров, а по трем экспортным газопроводам — в Азербайджан и Турцию.

Азербайджан покупает небольшие объемы российского голубого топлива по оставшейся с советских времен трубе Баку – Ново-Филя. В июле 2021 года страны договорились о сезонном обмене: Азербайджан до 2023-го будет поставлять газ в Россию летом, а Москва в Баку — зимой. Объемы поставок сопоставимы и зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане. Мощность газопровода средняя — до 10 млрд куб. м в год.

В Турцию российский газ поступает по двум ниткам «Турецкого потока» и одной нитке «Голубого потока». Часть этого газа затем отправляется по «Балканскому потоку» в южные страны Европы. Сегодня этот маршрут становится основным источником российского трубопроводного газа для европейских потребителей.

Курс на юг Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу», — с такими словами обратился российский президент Владимир Путин к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в ходе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Первым для Анкары в 2003 году заработал российско-итальянский газопровод «Голубой поток». Он проходит по дну Черного моря от Архипо-Осиповки до терминала «Дурусу», расположенного вблизи турецкого города Самсун, протяженность магистрали — 1200 км, а проектная мощность — 16 млрд куб. м газа в год. Газ по нему поставляется на внутренний рынок азиатской территории Турции. Это самый глубоководный трубопровод в мире . Кроме того, впервые в российской практике на горных участках газопровода были сооружены протяженные тоннели под хребтами Кобыла и Безымянный. При строительстве газопровода применялись материалы и оборудование не только российских, но и немецких, итальянских, а также японских производителей.

«Голубой поток» представляет собой готовый газотранспортный коридор для реализации новых проектов, одним из которых мог бы стать «Голубой поток – 2» для поставки российского газа в Израиль и Италию.

«Турецкий поток» был введен в эксплуатацию в 2020 году, и его мощность вдвое выше — 32 млрд куб. м в год . По одной из ниток газопровода топливо поступает на турецкий рынок, а по второй уходит в Европу — в Болгарию, Грецию, Сербию, Румынию и Венгрию.

Курс на юг Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Проект пришел на смену более амбициозному «Южному потоку», от которого Россия в 2016 году была вынуждена отказаться из-за разногласий с ЕС. «Южный поток» изначально предполагал строительство четырех ниток газопроводов, и мощности газоперекачивающего оборудования закладывались именно на этот объем. Россия вновь прорабатывает идею строительства дополнительных ниток «Турецкого потока» , возможности для этого есть, подтвердил вице-премьер Александр Новак.

С точки зрения «Газпрома» строительство еще двух ниток «Турецкого потока» для расширения мощности будет предпочтительнее по срокам , экономической эффективности и безопасности, чем восстановление поврежденных ниток «Северных потоков». Газотранспортные мощности можно увеличить в течение пары лет и прокачивать в Турцию не 31,5 млрд куб. м, как сейчас, а 63 млрд куб. м газа, считают эксперты.

При этом, по словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, проект предусматривает использование только турбин российского производства, так что с ремонтом и обслуживанием оборудования проблем не будет.

Хаб влияния

Президент России Владимир Путин 12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» (РЭН) заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Он позволит России обеспечить рынки сбыта в обход евросанкций, а Турции — значительно нарастить влияние в Европе и Азии.

Правда, пока строительство хаба с европейскими странами не обсуждалось. Проект будет реализован, если покупатели выскажут достаточную заинтересованность , уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Партнеры из Анкары уже сообщили, что изучат это предложение, но конкретных ответов пока не дали.

Курс на юг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснил «Известиям» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, создать в Турции крупный газовый хаб технически реально, но необходимы гарантии, что проект будет эксплуатироваться.

«Главный вопрос: готовы ли наши европейские партнеры к такому развитию событий, готовы ли европейские компании к тому, чтобы отстаивать свои интересы? А их интерес заключается в том, чтобы продолжать покупать российский газ», — сказал эксперт.

Для Германии это будет означать фактически безвозвратную потерю статуса газового хаба для ЕС , которую они пестовали на протяжении последних 10–15 лет, считает директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Кроме того, пока не выстроена и газотранспортная инфраструктура на территории ЕС, чтобы прокачивать большие объемы газа. Потребуется либо расширить имеющиеся мощности и построить продолжение до севера Италии, либо задействовать европейский проект «Посейдон», предполагающий прокачку газа из Греции в Италию.

Курс на юг Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Как писали «Известия», к октябрю в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы находится около 85 млрд кубометров газа, но этих запасов может не хватить на зиму, если экспорт из России прекратится. Те страны Европы, которые не найдут новые цепочки поставок и останутся с пустыми хранилищами в разгар зимы, имеют все шансы столкнуться с закрытием предприятий, миграцией населения и социальными протестами, отмечали эксперты и участники рынка.

Западные диверсии

Вслед за диверсиями на «Северных потоках» Запад начал вредить и южному экспортному маршруту России.

В сентябре на фоне санкций Нидерланды досрочно отозвали лицензию у оператора «Турецкого потока», а Польша и Чехия подали заявку в Еврокомиссию на финансирование строительства нового альтернативного газопровода до 2026 года.