Газ наметан: каким может быть энергохаб России в Турции

За счет создания энергетического хаба в Турции Россия сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций и свести на нет попытки установить потолок цен на сырье, а Анкара — значительно нарастить влияние в Европе и Азии. Так аналитики прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о возможности перенести утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря в регион Черного моря. Также глава государства, выступая на «Российской энергетической неделе», сообщил о возможности отремонтировать СП-1 и СП-2, «но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута». Владимир Путин подчеркнул: ЧП на трубопроводах — акт международного терроризма и опаснейший прецедент, ведь конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам. Глава «Газпрома» Алексей Миллер добавил, что из-за нестабильных поставок газа во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. Какие еще вопросы подняли на крупнейшем отраслевом мероприятии — в материале «Известий».

Президентский маневр

Президент России Владимир Путин 12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» (РЭН) заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки.

— Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — сказал президент.

Он также напомнил, что Россия поставляет газ в республику по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», отметив, что РФ не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

— Что касается газа, мы безусловно разместим наш товар на мировых рынках , — добавил президент.

Газ наметан Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Возможность перенести мощности СП-1 и СП-2 на «Турецкий поток» подтвердил глава «Газпрома» Алексей Миллер . Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез добавил, что такое предложение будет обсуждаться.

Еврокомиссия 6 октября объявила о принятии очередного пакета санкций против России, писали «Известия». Они коснулись в том числе энергетического и технологического секторов. По замыслу ЕС, они должны ограничить стоимость российской нефти при ее поставках третьим странам.

— Думаю, что заявление Владимира Путина и «Газпрома» очень позитивно оценивается Анкарой, — сказал турецкий политолог Керим Хас.

По мнению эксперта, сначала, видимо, речь идет об использовании «Турецкого потока» на 100% . Как писали СМИ, объем экспорта российского газа в ЕС по этому трубопроводу в конце сентября сократился на четверть по сравнению августом из-за снижения заявок со стороны европейских покупателей на фоне быстрого заполнения подземных хранилищ (ПГХ) западных стран.

Если же говорить о том, чтобы переместить газ из «Северных потоков», то, наверное, речь идет о строительстве в дальнейшем новых трубопроводов через Черное море , предположил Керим Хас.

— Мощность «Турецкого потока» составляет 32 млрд кубометров в год. В 2021-м прокачка по нему достигла 22 млрд. Таким образом, даже стопроцентное использование мощности, что нереализуемо, означает дополнительный прирост прокачки в Турцию на 10 млрд кубометров в год , — отметил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Альтернативный маршрут («Голубой поток») также используется практически полностью . Суммарная мощность СП-1 и СП-2 составляет 110 млрд кубометров , добавил эксперт.

Таким образом, некоторые свободные мощности по добыче и транспортировке, которые были использованы для СП-1 и СП-2, можно «перекинуть» на Турцию, но лишь частично , добавил Марсель Салихов.

Поставки российского газа через республику в Южную Европу также ограничены мощностью «Балканского потока», заключил эксперт. Последний сейчас используется на 70–80% — это 16 млрд кубометров в год.

Создание новой трубопроводной инфраструктуры займет несколько лет , считает директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. «Турецкий поток» построили очень быстро, всего три года чистого времени на проектирование, стройку и запуск, но в условиях санкций, конечно, это будет сложнее и дольше , добавил он.

Газ наметан Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вице-премьер Александр Новак счел идею очень перспективной — по его словам, можно напрямую работать со Анкарой по поставкам энергетических ресурсов.

— И как хаб Турция может быть использована в том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу, — отметил он.

Партнеры из Анкары уже сообщили, что изучат это предложение российской стороны , напомнил Александр Новак.

На вопрос о том, рассматривается ли строительство дополнительных ниток «Турецкого потока» в рамках реализации этой инициативы, Александр Новак ответил : «Президент об этом сказал. Это один из вариантов, который может быть рассмотрен . Как идея. Она будет прорабатываться».

Успех такого масштабного проекта сделает Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике , считает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. На фоне экономического угасания ЕС прогресс Анкары будет очевиден, добавил он. Для России этот проект также выгоден — наша страна сможет обеспечить рынки сбыта в обход санкций, свести на нет западные попытки установить потолок цен на сырье, отметил Андрей Лобода.

— Турция и так тяжелый партнер в переговорах, если же она станет еще и энергетическим хабом Европы, это будет полный провал экономической внешней политики ЕС . Особенно Германии, которая могла бы стать распределителем этого газа для всего европейского содружества, — заявил экс-депутат бундестага, немецкий политик Вальдемар Гердт.

Для Германии это будет означать фактически безвозвратную потерю статуса газового хаба для ЕС, которую они пестовали на протяжении последних 10–15 лет, согласен Алексей Гривач.

Опаснейший прецедент

Впрочем, Россия всё еще готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе по «Северному потоку», — «мяч на их стороне», заявил Владимир Путин.

— Отремонтировать подорванные газопроводы возможно, но только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и, конечно, при обеспечении безопасности маршрута, — сказал президент.

А для этого будут нужны политические гарантии от европейских стран, добавил Алексей Миллер.

Владимир Путин подчеркнул, что ЧП на «Северных потоках» — акт международного терроризма и опаснейший прецедент, ведь конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам . В частности, теперь свой СПГ смогут поставлять США. При этом американский СПГ уступает российскому газу по качеству и цене, отметил президент.

Как писали «Известия», для замены трубопроводного газа из России Европа наращивает поставки СПГ. Его импорт в ЕС в 2022 году достигнет рекордного уровня — до конца сентября объемы уже на 16,5% превысили показатели 2021-го и на 8% — 2019-го. Агентство Reuters сообщало, что производители СПГ направили в Европу 70% экспорта.

Сейчас же из-за подорожания энергоресурсов втрое по цепочке в Европе раскачивается инфляция, отметил президент.

Газ наметан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— По экспертным оценкам, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше €300 млрд . Или это около 2% ВВП еврозоны , — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, этого можно было бы и избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

— Разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам в три-четыре раза. И кто это сделал? Сами сделали. Навязали нам такой способ торговли, заставили «Газпром» перейти отчасти на привязку к спотовому рынку. А теперь охают. Ну так сами и виноваты, — отметил Владимир Путин.

Россия же не виновата в том, что европейцы как в средневековье, запасаются на зиму дровами, заключил президент. В итоге из-за нестабильных поставок газа во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города , предостерег Алексей Миллер.

— Как будем мы зимой справляться с проблемой нехватки газа, никто не может ответить, — согласен Вальдемар Гердт. — Сейчас успокаивают народ тем, что хранилища заполнены до 90%, но этого газа нам хватит до февраля. Как потом дальше зимовать, никто не знает.

Как писали «Известия», сейчас в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Европы находится около 85 млрд кубометров газа, но этих запасов может не хватить на зиму, если экспорт из России прекратится. Те страны Европы, которые не найдут новые цепочки поставок и останутся с пустыми хранилищами в разгар зимы, имеют все шансы столкнуться с закрытием предприятий, миграцией населения и социальными протестами, отмечали эксперты и участники рынка.