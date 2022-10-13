Замена позиций: газовый хаб в Турции может быть интересен южной Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение Владимира Путина о создании газового хаба в республике. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Известиям» по итогам двусторонней встречи глав государств 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Однако эту тему еще предстоит проработать, добавил он. В открытой части главы России и Турции не обсуждали ситуацию на Украине и возможность возобновить переговоры, однако, как заявил «Известиям» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в Москве открыты к соответствующим предложениям .

Газовые направления

13 октября Владимир Путин прилетел на саммит СВМДА в Астану, которая несколько недель назад еще называлась Нур-Султаном. Кроме изменения названия столицы, Казахстану, возможно, предстоит сменить главу государства. 20 ноября в стране пройдут внеочередные президентские выборы, в которых будет участвовать и действующий лидер Касым-Жомарт Токаев.

Замена позиций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На полях мероприятия в Казахстане президент России встретился Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения поставок газа . Переговоры двух лидеров проходят регулярно, и это дает хорошие результаты, отметил Владимир Путин.

Турция, по словам главы РФ, оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу . Перекачке голубого топлива хотели помешать диверсанты, которые пытались взорвать «Турецкий поток», но это им не удалось, заметил он. Сейчас поставки газа идут в полном объеме, однако их можно увеличить. Президент РФ напомнил, что накануне предложил создать газовый хаб в Турции .

— Мы вчера на Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики и с руководителем компании Botas договорились с «Газпромом», я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские , если они в этом, разумеется, заинтересованы, — сказал Владимир Путин.

Через этот хаб можно было бы также регулировать вопрос ценообразования без «всякой политической окраски», заметил российский лидер. Реджеп Тайип Эрдоган поддержал это предложение, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях встречи .

— Хотя идея о создании в Турции хаба была достаточно живо и позитивно поддержана президентом Эрдоганом, но еще это предстоит проработать. И два президента как раз сразу дали поручение своим коллегам проработать вот эту тему создания хаба . Помимо того, что это будет проработано, еще нужно поработать с возможными покупателями в Южной Европе этого газа. Но проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься, — заявил Дмитрий Песков.

Замена позиций Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во Дворце Независимости в Астане Фото: REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Помимо газа, лидеры России и Турции поговорили о продолжении сотрудничества по зерновой сделке и о строительстве АЭС «Аккую».

В экспертном сообществе ожидали, что главы двух стран обсудят ситуацию на Украине. Однако в открытой части они не затрагивали эту тему . Комментируя «Известиям» возможность возобновления переговорного процесса, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в Москве готовы рассмотреть соответствующие инициативы.

— Мы ни за кем бегать не будем. Если будут конкретные, серьезные предложения (по переговорам. — «Известия»), мы готовы их рассмотреть . Не более того. На данном этапе так, — сказал Сергей Лавров, отметив при этом, что то же самое касается и переговоров с американской стороной.

Валютный обмен

На открытии заседания СВМДА большое внимание политики уделили экономическому сотрудничеству в Азии. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил превратить финансовый саммит совещания в постоянно действующую площадку . Такая трансформация, по его мнению, позволит восстановить экономики региона и создаст благоприятные условия для межгосударственного сотрудничества. Необходимость более тесного экономического взаимодействия в Азии подтвердил и Владимир Путин .

— Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике, — сказал президент РФ. — Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы.

Замена позиций Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) во Дворце Независимости Фото: ТАСС/Пресс-служба президента Республики Казахстан

По его мнению, требуется пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла развитым странам жить за чужой счет . В частности, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, президент России призвал активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Как заявил «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов, такой переход уже постепенно ускоряется. Так, практически все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях, напомнил депутат.

Кроме того, Владимир Путин призвал обратить внимание на обеспечение продовольственной безопасности . Для этого требуется ликвидировать все искусственные преграды при перемещении товаров. Это, в частности, нужно и для борьбы с угрозой голода в развивающихся странах.

— Россия со своей стороны предпринимает максимум усилий для обеспечения критической продукцией нуждающихся в ней стран, — заявил Владимир Путин. — Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольственной безопасности.

Угрозы терроризма

Помимо экономических вопросов, Владимир Путин высказался о проблеме безопасности в регионе, особенно в Афганистане . В этой стране более 20 лет размещался военный контингент США и НАТО, и в результате их ухода Кабул оказался неспособен самостоятельно решать проблемы, связанные с терроризмом, заметил президент РФ. Это подтверждает непрекращающаяся череда терактов, в том числе взрыв у посольства России, напомнил он. ЧП произошло утром 5 сентября: смертник привел в действие взрывное устройство возле российского диппредставительства.

— Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению . Но прежде всего мы настоятельно призываем компенсировать нанесенные афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства, — сказал Владимир Путин.

Замена позиций Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi

Ситуация в Афганистане действительно оставляет желать лучшего и вряд ли изменится в ближайшее время, подтвердил «Известиям» руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. Однако США не планируют признавать свою вину и что-либо компенсировать Кабулу. Россия и Китай, по его словам, тоже не спешат вкладываться в Афганистан из-за очень нестабильной ситуации в стране.

Угрозу терроризма на саммите подтвердил и президент Ирана Ибрахим Раиси. Причем он заметил, что необходимо бороться не только с боевиками, но и теми странами, которые их спонсируют.

— Иран осуждает и борется с экономическим терроризмом. Экономический терроризм — это универсальная угроза , которая требует постоянного сотрудничества и совместного ответа, — заявил глава Ирана. — Необходим региональный механизм для объективного взаимодействия и противодействия, мирного урегулирования важных вопросов. И здесь страны СВМДА полагаются на методы продвижения мира и безопасности через дипломатию.