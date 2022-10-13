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Песков объяснил предложение Путина по созданию газового хаба в Турции

Песков: «Турецкий поток» — один надежный маршрут поставок газа в Европу, поэтому предложено создать хаб в Турции
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Газопровод «Турецкий поток» — единственный надежный маршрут поставок российского газа, поэтому президент России Владимир Путин предложил построить газораспределительный хаб в Турции. Об этом 13 октября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Газовый хаб — действительно очень интересная тема. Смотрите, произошли террористические акты, и действительно Европа фактически лишена возможности, даже если им придется, покупать наш газ», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что Европа обречена на закупки американского сжиженного газа, за который платит высокую цену. Но «Турецкий поток» остался надежным маршрутом.

По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Астане с российским коллегой с большим интересом воспринял инициативу Москвы. Президенты дали поручения профильным ведомствам проработать вопросы по этой теме.

Также Песков добавил, что вопрос создания газового хаба в Турции с европейскими странами не обсуждался. Но проект будет реализован в ходе их заинтересованности.

Ранее в четверг заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил в беседе с «Известиями», что создать хаб технически реально. Он подчеркнул, что необходимо иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа потребителям в самом ЕС.

12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» президент РФ заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию.

В тот же день вице-премьер Александр Новак счел идею перспективной. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что такое предложение может быть реализовано.

26 сентябр, на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Следователи ФСБ России по материалам Генпрокуратуры РФ возбудили дело об акте международного терроризма.

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