Минэнерго Турции оценило предложение Путина о газовом хабе

Предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано. Об этом 12 октября на «Российский энергетической неделе» заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Это предложение президента России Владимира Путина должно быть всесторонне обсуждено. Но скажу, что его возможно реализовать», — сказал он.

Турецкий министр напомнил, что Россия неоднократно успешно реализовывала подобные инфраструктурные проекты.

Ранее в среду российский лидер сообщил о готовности перенаправить объемы поставок газа с «Северных потоков» в Балтийском море в Черное море. Таким образом, Турция сможет стать крупнейшим газовым хабом Европы, отметил Путин.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».