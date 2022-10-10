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В «Газпроме» напомнили об обнаруженном взрывателе НАТО под «Северным потоком»

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Фото: REUTERS/Danish Defence Command
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Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов в понедельник, 10 октября, рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток».

«Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе «Северный поток», которые уже были зафиксированы ранее. Этот случай хорошо известен. 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них», – сообщил он.

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Прокладка трубопровода «Северный поток» началась в 2010 году, в 2012-м газ стали поставлять в коммерческом режиме, а уже в ноябре 2015-го была предпринята, предположительно, первая попытка атаки газопровода — при плановом осмотре газопровода был обнаружен натовский уничтожитель мин «Морская лиса», который находился под одной из ниток на глубине в 40 м.

Взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.

Аппарат «Морская лиса» предназначен для разминирования. Он оснащен телеуправляемым взрывным устройством и при обнаружении мины уничтожает ее направленным взрывом.

Небольшая масса (40 кг) и габариты (1,3 м) позволяют применять данный аппарат с самых малых плавсредств, в том числе катеров.

На данный момент есть «Морская лиса» и многоразового применения, при которой боевая часть отделяется и уничтожает мину, а сам аппарат остается целым.

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Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП-2). Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В настоящее время идет расследование ЧП. В США, ЕС и НАТО заявили, что не имеют отношения к данному инциденту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что масштабы повреждений указывают на террористический акт.

Президент России Владимир Путин заявил, что англосаксам уже мало санкций, и они перешли к диверсиям, организовав взрыв на «Северных потоках».

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах системы «Северный поток».

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