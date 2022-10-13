Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Экономика
IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников
Экономика
Новак предрек цену на нефть на уровне $100 за баррель в 2023 году
Армия
Вооруженные силы России сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-27
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Песков объяснил предложение Путина по созданию газового хаба в Турции
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Политика
Правительство РФ выделит регионам 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Эксперт оценил возможность создания газового хаба в Турции

Эксперт Фролов: создать газовый хаб в Турции реально, но необходимы гарантии, что проект будет эксплуатироваться
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создать в Турции крупный газовый хаб технически реально, сообщил в беседе с «Известиями» 13 октября заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Газ наметан: каким может быть энергохаб России в Турции
Путин предложил альтернативу «Северным потокам», рассказал о возможности восстановления взорванных трубопроводов и прокомментировал цены на газ

«Учитывая то, что «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» возникли на «обломках» проекта «Южный поток», задача оказывается еще более простой. Потому что часть инфраструктуры, которая должна была обеспечивать поставки по «Южному потоку», была построена, часть была введена в эксплуатацию и сейчас обеспечивает прокачку по «Турецкому потоку, часть не была достроена, но ее можно достроить», — сказал он.

Эксперт отметил, что можно было бы расширить мощности компрессорной станции «Русская» до целевого показателя в 488 МВт.

По его словам, в течение пары лет можно увеличить газотранспортные мощности, которые будут прокачивать в Турцию не 31,5 млрд куб. м, как сейчас, а 63 млрд куб. м газа.

«Хаб создать можно, но нужно иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа потребителям в самом Европейском союзе», — подчеркнул он, уточнив, что соответствующей инфраструктуры в настоящее время там нет.

Однако, по мнению Фролова, можно либо расширить имеющиеся мощности и построить продолжение до севера Италии. Кроме того, можно задействовать европейский проект «Посейдон», предполагающий прокачку газа из Греции в Италию.

«Но главный вопрос — готовы ли наши европейские партнеры к такому развитию событий, готовы ли европейские компании к тому, чтобы отстаивать свои интересы? А их интерес заключается в том, чтобы продолжать покупать российский газ. Есть ли у них силы, чтобы отстаивать свои интересы перед Еврокомиссией?» — сказал эксперт.

Фролов отметил, что гарантий со стороны европейских компаний и европейского руководства, что подобного рода проект будет востребован, нет. Пока таких гарантий не будет, реализовывать проект невозможно, добавил он.

«Другое дело, если подвижки эти произойдут, если наши партнеры в Европе выскажут необходимые гарантии на то, что этот проект будет эксплуатироваться, то тогда да, его можно будет реализовать», — заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин 12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию. В то же время вице-премьер Александр Новак счел идею перспективной.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что такое предложение может быть реализовано.

13 октября российский лидер сообщил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создания газового хаба. По итогам переговоров Путин и Эрдоган поручили быстро и детально проработать возможность возведения хаба.

Ранее, 26 сентября, на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке –— 2» была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Следователи ФСБ России по материалам Генпрокуратуры РФ возбудили дело об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о взрывателе НАТО, обнаруженном под «Северным потоком» 6 ноября 2015 года при плановом обследовании газопровода.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022