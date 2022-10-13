Эксперт оценил возможность создания газового хаба в Турции

Создать в Турции крупный газовый хаб технически реально, сообщил в беседе с «Известиями» 13 октября заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Учитывая то, что «Турецкий поток» и «Северный поток – 2» возникли на «обломках» проекта «Южный поток», задача оказывается еще более простой. Потому что часть инфраструктуры, которая должна была обеспечивать поставки по «Южному потоку», была построена, часть была введена в эксплуатацию и сейчас обеспечивает прокачку по «Турецкому потоку, часть не была достроена, но ее можно достроить», — сказал он.

Эксперт отметил, что можно было бы расширить мощности компрессорной станции «Русская» до целевого показателя в 488 МВт.

По его словам, в течение пары лет можно увеличить газотранспортные мощности, которые будут прокачивать в Турцию не 31,5 млрд куб. м, как сейчас, а 63 млрд куб. м газа.

«Хаб создать можно, но нужно иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа потребителям в самом Европейском союзе», — подчеркнул он, уточнив, что соответствующей инфраструктуры в настоящее время там нет.

Однако, по мнению Фролова, можно либо расширить имеющиеся мощности и построить продолжение до севера Италии. Кроме того, можно задействовать европейский проект «Посейдон», предполагающий прокачку газа из Греции в Италию.

«Но главный вопрос — готовы ли наши европейские партнеры к такому развитию событий, готовы ли европейские компании к тому, чтобы отстаивать свои интересы? А их интерес заключается в том, чтобы продолжать покупать российский газ. Есть ли у них силы, чтобы отстаивать свои интересы перед Еврокомиссией?» — сказал эксперт.

Фролов отметил, что гарантий со стороны европейских компаний и европейского руководства, что подобного рода проект будет востребован, нет. Пока таких гарантий не будет, реализовывать проект невозможно, добавил он.

«Другое дело, если подвижки эти произойдут, если наши партнеры в Европе выскажут необходимые гарантии на то, что этот проект будет эксплуатироваться, то тогда да, его можно будет реализовать», — заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин 12 октября в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Глава государства заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки природного газа в Европу через Турцию. В то же время вице-премьер Александр Новак счел идею перспективной.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что такое предложение может быть реализовано.

13 октября российский лидер сообщил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создания газового хаба. По итогам переговоров Путин и Эрдоган поручили быстро и детально проработать возможность возведения хаба.

Ранее, 26 сентября, на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке –— 2» была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Следователи ФСБ России по материалам Генпрокуратуры РФ возбудили дело об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о взрывателе НАТО, обнаруженном под «Северным потоком» 6 ноября 2015 года при плановом обследовании газопровода.