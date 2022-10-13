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Путин и Эрдоган поручили быстро проработать возможность создания газового хаба

Путин и Эрдоган поручили быстро проработать возможность создания газового хаба в Турции
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Астане поручили быстро и детально проработать возможность создания газового хаба в Турции. Об этом сообщил 13 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив позитивную реакцию на предложение РФ от турецкой стороны.

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«Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — сказал Песков.

Он также добавил, что переговоры лидеров России и Турции на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлились достаточно долго. Как указал телеканал TRT Haber, встреча шла около полутора часов.

Накануне российский лидер сообщил о готовности перенаправить объемы поставок газа с «Северных потоков» в Балтийском море в Черное море. Таким образом, Турция сможет стать крупнейшим газовым хабом Европы, отметил Путин.

Со своей стороны министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил, что предложение президента России может быть реализовано. Он отметил, что российская сторона уже строила подобные инфраструктурные объекты.

Ранее 13 октября Путин на переговорах в Астане заявил, что Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Российский лидер подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» работает», несмотря на попытки его взорвать.

12 октября стало известно, что на встрече Эрдогана и Путина в рамках саммита СВМДА лидеры стран обсудят конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по текущим делам.

Идея о создании газового хаба в Турции возникла после того, как 26 сентября была обнаружена утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

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