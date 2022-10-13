Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Мир
Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада деньгах
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель
Сюжет:

Путин навал маршрут через Турцию самым надежным для поставок газа в Европу

Путин: маршрут поставок газа в Европу через Турцию стал самым надежным
0
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

«Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы «Турецкий поток», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что газопровод «Турецкий поток» работает», несмотря на попытки его взорвать.

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», — сказал Путин, обращаясь к турецкому коллеге.

Газ наметан: каким может быть энергохаб России в Турции
Путин предложил альтернативу «Северным потокам», рассказал о возможности восстановления взорванных трубопроводов и прокомментировал цены на газ

Поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме в соответствии с заявками.

Работа по строительству первой турецкой атомной станции «Аккую» идет по плану. Договоренности по очередному энергоблоку удастся выполнить в срок и запустить его в работу к 100-летнему юбилею Турции, который будет отмечаться в мае 2023 года, добавил Путин. Он отметил, что на площадке работают 20 тыс. человек.

«Мы входим в график и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договорённости и запустить к столетию Турецкой республики первый энергоблок. Где-то в мае следующего года планируется завести ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению», — заключил он.

Ранее в четверг Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции. Это предложение президент России озвучил в среду в ходе выступления на «Российской энергетической неделе». По его словам, Россия готова поставлять газ в Европу по «Северным потокам», но может перенаправить транзит газа из Балтийского моря в Черное. Он подчеркнул, что в Турции можно создать крупнейший в Европе газовый хаб.

После этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что предложение российского лидера о строительстве газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано. Россия уже реализовывала подобные проекты, сказал он.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022