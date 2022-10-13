Путин навал маршрут через Турцию самым надежным для поставок газа в Европу

Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Об этом 13 октября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

«Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы «Турецкий поток», — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что газопровод «Турецкий поток» работает», несмотря на попытки его взорвать.

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», — сказал Путин, обращаясь к турецкому коллеге.

Поставки российского газа в Турцию идут в полном объеме в соответствии с заявками.

Работа по строительству первой турецкой атомной станции «Аккую» идет по плану. Договоренности по очередному энергоблоку удастся выполнить в срок и запустить его в работу к 100-летнему юбилею Турции, который будет отмечаться в мае 2023 года, добавил Путин. Он отметил, что на площадке работают 20 тыс. человек.

«Мы входим в график и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договорённости и запустить к столетию Турецкой республики первый энергоблок. Где-то в мае следующего года планируется завести ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению», — заключил он.

Ранее в четверг Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции. Это предложение президент России озвучил в среду в ходе выступления на «Российской энергетической неделе». По его словам, Россия готова поставлять газ в Европу по «Северным потокам», но может перенаправить транзит газа из Балтийского моря в Черное. Он подчеркнул, что в Турции можно создать крупнейший в Европе газовый хаб.

После этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что предложение российского лидера о строительстве газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано. Россия уже реализовывала подобные проекты, сказал он.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».