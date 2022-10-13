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Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин 13 октября сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции.

«Мы могли бы спокойно регулировать [цены на газ. — Ред.] на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски», — подчеркнул Путин во время встречи с турецким коллегой на полях саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Газ наметан: каким может быть энергохаб России в Турции
Путин предложил альтернативу «Северным потокам», рассказал о возможности восстановления взорванных трубопроводов и прокомментировал цены на газ

При этом российский лидер назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной.

«В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос — вопрос ценообразования», — добавил он.

Также Путин заявил, что Турция в настоящее время оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Российский лидер подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» работает», несмотря на попытки его взорвать.

«Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать... Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает», — отметил Путин.В тот же день министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что предложение российского лидера о строительстве газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано. Россия уже реализовывала подобные проекты, сказал он.

Накануне российский лидер сообщил о готовности перенаправить объемы поставок газа с «Северных потоков» в Балтийском море в Черное море. Таким образом, Турция сможет стать крупнейшим газовым хабом Европы, отметил Путин.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» была обнаружена утечка газа. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.По факту ЧП Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

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