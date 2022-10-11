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Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 11 октября, подтвердил информацию о предстоящей встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сказал, что встреча готовится, а обсуждать лидеры стран планируют конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по текущим делам.

«Есть, конечно, понимание, тема понятна — это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, общаясь с журналистами.

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Также он добавил, что встреча переносится на четверг, 13 октября.«Да, определенность появилась, действительно встреча готовится, но не завтра, а послезавтра», — сообщил Песков.

Ранее сообщалось, что встреча Эрдогана и Путина должна состояться 12 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.7 октября турецкий президент поговорил с Путиным по телефону. По данным канцелярии президента Турции, лидеры стран обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

Днем ранее Эрдоган назвал себя единственным президентом, способным вести диалог как с Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он обратил внимание на то, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.

Эрдоган не раз называл своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского. В российском МИДе указывали, что не против посредников в организации диалога с Киевом.Москва многократно отмечала, что не отказывается от переговоров, решение прекратить диалог принял именно Киев.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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