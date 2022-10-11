AFP сообщило о запланированной встрече Путина и Эрдогана 12 октября
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут 12 октября провести встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.
«В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана <...> Эрдоган встретится с <...> Путиным», — приводит сообщение RT.
7 октября Эрдоган поговорил с Путиным по телефону. По информации канцелярии президента Турции, главы государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине.
За день до этого Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.
Эрдоган неоднократно называл своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского. В МИД России указывали, что не против посредников в организации диалога с Киевом.