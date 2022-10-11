AFP сообщило о запланированной встрече Путина и Эрдогана 12 октября

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут 12 октября провести встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, сообщает AFP со ссылкой на турецкого чиновника.

«В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана <...> Эрдоган встретится с <...> Путиным», — приводит сообщение RT.

7 октября Эрдоган поговорил с Путиным по телефону. По информации канцелярии президента Турции, главы государств обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Украине.

За день до этого Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что благодаря усилиям турецкой стороны в ходе переговоров между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными.

Эрдоган неоднократно называл своей целью организовать переговоры Путина и Зеленского. В МИД России указывали, что не против посредников в организации диалога с Киевом.