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Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на поставки нефти
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Новак назвал перспективным строительство дополнительных ниток «Турецкого потока»

Новак: Россия проработает вопрос строительства дополнительных ниток «Турецкого потока»
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Россия прорабатывает идею строительства дополнительных ниток «Турецкого потока». Об этом 12 октября заявил вице-премьер Александр Новак.

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«Строительство инфраструктуры — дополнительных ниток. Это предложение турецкие партнеры прокомментировали и сказали, что им нужно его изучить. Я считаю, что это очень перспективно», — сказал вице-премьер в кулуарах «Российской энергетической недели» «Интерфаксу»

Новак напомнил, что в отсутствие других транзитных стран можно работать по поставке энергоресурсов с Турцией напрямую.

Также вице-премьер отметил готовность России нарастить поставки нефти в Турцию. По его словам, Анкара в этом заинтересована, вопрос решат на уровне коммерческих компаний.

Ранее в среду в ходе выступления президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по «Северным потокам», но может перенаправить транзит газа из Балтийского моря в Черное. Он подчеркнул, что в Турции можно создать крупнейший в Европе газовый хаб.

После этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что предложение российского лидера о строительстве газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано. Он напомнил, что Россия уже реализовывала подобные проекты.

В этот же день турецкие СМИ сообщили, что идея Путина будет рассмотрена 13 октября в ходе его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента, Россию до него не допустили.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

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