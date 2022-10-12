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Миллер не исключил, что зимой будут замерзать целые города Европы

Миллер: во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. Об этом заявил в среду, 12 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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«Зима может быть относительно теплой, а вот какая-либо одна неделя, или пять дней, будут аномально холодные. За этот короткий промежуток времени, не дай Бог, можно заморозить целые города, целые земли», — сказал он на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. А, например, в Германии газа в ПХГ хватит лишь на 2 – 2, 5 месяца. Несмотря на такие прогнозы, как считает Миллер, Европа сможет пережить эту зиму, но главным вопросом остается — что будет с закачкой газа к следующей зиме.

Кроме того, он указал, что «Газпром» прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

Ранее, 11 октября, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что страны Евросоюза смогут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

Бирол отметил, что в этом году газ, по-прежнему поступающий из России, также способствовал увеличению запасов. Между тем, по оценкам МЭА, к февралю 2023 года заполненность хранилищ снизится с 90% до 25–20%. В итоге в 2023 году Европе предстоит решить, как снова заполнить их на 80–90%.

В то же время в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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