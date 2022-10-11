Во Франции осудили попытки США установить господство над Европой

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы, воспользовавшись украинским конфликтом. Об этом он заявил в понедельник, 10 октября, выступая в Национальном собрании.

«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — сказал он.

Ле Мэр назвал неприемлемой ситуацию, когда Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам. Он считает, что экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам. По словам главы экономического блока правительства Франции, европейские страны должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе с американскими партнерами.

Ранее, 6 октября, глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, направила лидерам Евросоюза (ЕС) письмо с инициативой обсудить возможный комплекс мер, необходимых для снижения цен на импортируемый газ. Она считает необходимым ускорить переговоры с надежными поставщиками, которыми, по ее словам, являются Норвегия и США.

До этого, глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек 5 октября обвинил США в завышении цен на газ. По его словам, ЕК должна обсудить данный вопрос с дружественными ФРГ странами. Он считает, что ЕС должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение стран-членов. Благодаря этому отдельные страны объединения не станут повышать цены на газ на мировом рынке.

Страны Европы начали отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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