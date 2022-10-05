Министр экономики Германии обвинил США в завышении цен на газ

Некоторые страны — поставщики газа в Евросоюз завышают цены на это топливо. Об этом 5 октября заявил глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, некоторые страны, которые называют себя дружественными по отношению к Германии, иногда объявляют «цены до Луны».

«Конечно, это влечет за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — сказал Хабек в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

По мнению министра, Еврокомиссия должна обсудить данный вопрос с дружественными ФРГ странами. Среди таких государств Хабек назвал США.

«США обратились к нам, когда цены на нефть взлетели до небес, и в результате были использованы национальные запасы нефти в Европе. Думаю, такая солидарность также пошла бы на пользу сдерживанию цен на газ», — сказал Хабек, говоря о политике Белого дома.

Евросоюз должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение стран-членов. Благодаря этому отдельные страны объединения не станут повышать цены на газ на мировом рынке. Министр добавил, что сила Европы в вопросе рынков «огромна», но ее нужно использовать.

3 октября американский историк-исследователь Эрик Цуэссе заявил, что США виноваты в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По его мнению, произошедшее нанесло удар по Европейскому союзу.

Днем ранее Пентагон опроверг причастность Штатов к диверсии на газопроводах СП.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Аварии произошли на фоне уже существующей нехватки газа в Евросоюзе. В настоящее время транспортировка российского газа по аварийным трубопроводам невозможна.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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