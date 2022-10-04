Пентагон опроверг причастность США к диверсии на «Северных потоках»

Пентагон опроверг причастность США к диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

«США не были причастны никоим образом», — сказала заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге, трансляцию которой вел телеканал C-SPAN.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП-2). Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

Кроме того, в этот же день в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что обследование и оценка состояния газопровода СП-2 начнется после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления. Позже отмечалось, что процесс может занять 20 рабочих дней.