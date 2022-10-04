Швеция заявила о продолжающихся утечках газа на «Северном потоке - 2»

Утечки газа на поврежденных нитках «Северного потока - 2» продолжаются. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила береговая охрана Швеции.

«Ситуация на территории шведской экономической зоны остается неизменной. Утечка всё еще продолжается, а на поверхности моря виднеется пятно диаметром порядка 20 м», — говорится в релизе, опубликованном на сайте службы.

Отмечается, что обзор места утечки с воздуха проводился во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск).

Накануне служба береговой охраны сообщала, что выброс газа может продолжаться еще какое-то время. В настоящее время предпринимаются все необходимые шаги в рамках операции по спасению окружающей среды.

В этот же день «Газпром» сообщил о стабилизации давления в местах повреждений на «Северных потоках». Уточнялось, что сейчас ведутся работы по откачке газа из неповрежденной нитки «Северного потока – 2» для того, чтобы специалисты смогли провести обследование ее целостности. Как заявили в компании, она готова закачать газ в газопровод как только будет принято решение о начале поставок по СП-2.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

Оценить сроки ремонтных работ пока невозможно. В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро.

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток – 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.