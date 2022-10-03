Утечки газа в местах повреждений «Северных потоков» прекратились, давление в газопроводах стабилизировалось. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«Давление в нитке А газопровода «Северный поток - 2» и обеих нитках газопровода «Северный поток» после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», — говорится в сообщении холдинга.

В настоящее время ведутся работы по откачке газа из неповрежденной нитки «Северного потока - 2» для того, чтобы специалисты смогли провести обследование ее целостности. Как заявили в компании, она готова закачать газ в газопровод как только будет принято решение о начале поставок по СП-2.

«В случае принятия решения о начале поставок по нитке В «Северного потока - 2», природный газ <...> будет закачан в газопровод», — добавили в пресс-службе.

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

В компании-операторе Nord Stream AG заявили, ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро. Оценить сроки ремонтных работ пока невозможно.

Многие эксперты отметили выгоду США от аварий и напомнили об обещаниях американской администрации избавиться от трубопроводов в случае «вторжения» России на Украину.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток – 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.