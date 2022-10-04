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Обработка запроса Nord Stream 2 AG на обследование газопровода может превысить 20 дней

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Оператор Nord Stream 2 AG не может начать обследование поврежденных участков газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) из-за отсутствия запрошенных разрешений, срок обработки запроса может превысить 20 рабочих дней. Об этом 4 октября сообщили в компании.

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«На сегодняшний день компания Nord Stream AG не имеет возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием ранее запрошенных необходимых разрешений. <…> По информации, полученной от датских властей, сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение обследования могут составить более 20 рабочих дней», — отмечается в сообщении на сайте компании.

Там добавили, что владелец судна, зафрахтованного Nord Stream AG и оснащенного необходимым для обследования оборудованием, сообщил об отсутствии в настоящее время разрешения со стороны МИД Норвегии на отбытие к месту проведения работ.

Ранее в этот же день в компании заявили, что обследование и оценка состояния газопровода начнется после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления.

В компании рассказали, что сейчас полиция Копенгагена проводит расследование на нитке газопровода в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Кроме того, в ИЭЗ Швеции территория утечки газа оцеплена шведской береговой охраной.

Авария на одной из ниток трубопровода СП-2 произошла 26 сентября. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд тогда заявил, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

27 сентября в Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

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