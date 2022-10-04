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Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции
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Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции

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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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Обследование и оценка состояния газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) начнется после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщили 4 октября «РИА-Новости» в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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В компании рассказали, что сейчас полиция Копенгагена проводит расследование на нитке газопровода в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Кроме того, в ИЭЗ Швеции территория утечки газа оцеплена шведской береговой охраной.

«Компания-оператор «Северного потока 2» взаимодействует со всеми задействованными государственными органами», — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

Авария на одной из ниток трубопровода СП-2 произошла 26 сентября. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд тогда заявил, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

27 сентября в Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в сентября 2021 года, но газопровод так и не был введен в эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

На фоне энергокризиса в Европе в частности немецкие политики призывали ввести газопровод в эксплуатацию. Российская сторона подчеркивала, что трубопровод готов к функционированию.

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