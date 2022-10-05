Реклама
Прямой эфир
Мир
Историк из США обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»
Мир
Во время учений Южной Кореи и США на военной базе упала ракета
Общество
У морского заповедника в Приморье задержали браконьеров
Мир
The Hill спрогнозировало проблемы у Байдена из-за сокращения добычи нефти
Мир
Захарова назвала госдолг США показателем исключительности
Экономика
Аналитики посоветовали россиянам оставить часть активов в долларах
Мир
МИД РФ заявил о четком оформлении линии продвижения НАТО в АТР
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Мир
FT узнала о планах Саудовской Аравии и России объявить о сокращении добычи нефти
Мир
МИД Казахстана сообщил о рассмотрении кандидатуры нового посла Украины в стране
Мир
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4
Сюжет:

Историк из США обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»

Историк из США Цуэссе обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»
0
Фото: REUTERS/TT News Agency/Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США виноваты в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», сказал в интервью телеканалу Haber 7 в понедельник, 3 октября, американский историк исследователь Эрик Цуэссе. Как он отметил, действия Соединенных Штатов Америки нанесли удар по Европейскому союзу (ЕC).

По диверсии следствие: что стало причиной аварий на «Северных потоках»
Скорость выхода газа может говорить о серьезных повреждениях, считают источники «Известий»

«Тот факт, что правительство США взорвало «Северные потоки», протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их «дипломатическими» путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — заявил эксперт.

Он считает, что природный газ России является куда более подходящим для промышленности стран Европы, чем поставляемый из-за океана СПГ. При этом Москва — это естественный поставщик газа для Евросоюза, заметил Цуэссе, напомнив о ее географическом положении.

«Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — подчеркнул Цуэссе.

Днем ранее Пентагон опроверг причастность Штатов к диверсии на газопроводах СП.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позже, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

В этот же день в Кремле привели слова президента РФ Владимира Путина насчет подрыва СП-1 и СП-2. Глава государства в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов.

Тем временем в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG отметили, что обследование и оценка состояния газопровода СП-2 начнутся после окончания расследования полицейскими на месте и снятия оцепления. Позже отмечалось, что процесс может занять 20 рабочих дней.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022