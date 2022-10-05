Историк из США обвинил Вашингтон в подрыве «Северных потоков»

США виноваты в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», сказал в интервью телеканалу Haber 7 в понедельник, 3 октября, американский историк исследователь Эрик Цуэссе. Как он отметил, действия Соединенных Штатов Америки нанесли удар по Европейскому союзу (ЕC).

«Тот факт, что правительство США взорвало «Северные потоки», протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их «дипломатическими» путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — заявил эксперт.

Он считает, что природный газ России является куда более подходящим для промышленности стран Европы, чем поставляемый из-за океана СПГ. При этом Москва — это естественный поставщик газа для Евросоюза, заметил Цуэссе, напомнив о ее географическом положении.

«Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию <…> по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены», — подчеркнул Цуэссе.

Днем ранее Пентагон опроверг причастность Штатов к диверсии на газопроводах СП.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позже, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа, а 4 октября сообщила, что они продолжаются.

В этот же день в Кремле привели слова президента РФ Владимира Путина насчет подрыва СП-1 и СП-2. Глава государства в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дал принципиальную оценку беспрецедентной диверсии, акту международного терроризма против газопроводов.

Тем временем в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG отметили, что обследование и оценка состояния газопровода СП-2 начнутся после окончания расследования полицейскими на месте и снятия оцепления. Позже отмечалось, что процесс может занять 20 рабочих дней.