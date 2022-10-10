Европе предрекли нехватку газа на зиму

Запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся. Об этом говорится в материалах Института проблем энергетики, с которыми ознакомились «Известия».

Сейчас в Европу идет примерно 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток», но эти поставки отсрочат дефицит газа лишь до февраля, считают аналитики. По их мнению, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

Те страны Европы, которые не найдут новые цепочки поставок и останутся с пустыми хранилищами в разгар зимы, имеют все шансы столкнуться с закрытием предприятий, миграцией населения и социальными протестами, отмечают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Беззапасный режим: ЕС может не хватить газа на зиму