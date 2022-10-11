Канцлер ФРГ Шольц пообещал немцам уверенность в предстоящей зиме

Германия готова пережить предстоящую зиму, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 11 октября. Благополучный исход ожидается, в частности, в том случае, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации, добавил он.

«Я рад сказать вам сегодня: если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации — граждане, компании и политики, то мы благополучно переживем эту зиму», — предрек он в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном германскому машиностроению, в Берлине.

Как напомнил Шольц, ФРГ уже практически дошла до цели по заполнению хранилищ на 95%. Кроме того, канцлер обратился в призывом не рассчитывать, что в будущем Германия сможет получать российский природный газ.

4 октября оппозиционная немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство страны как можно быстрее отремонтировать, запустить и обеспечить круглосуточной охраной газопроводы «Северного потока».

Этим же днем в Германии сообщили о заполнении своих газохранилищ на 85%.

2 октября вице-премьер России Александр Новак заявил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах.

Ранее, 26 сентября, на одной из ниток трубопровода СП-2 произошла авария. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. Позднее в тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода СП.

Позже, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что инцидент произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами.

7 сентября издание Der Spiegel предрекло сложности в немецкой экономике предстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.

3 сентября Федеральное сетевое агентство (ФСА) указало на улучшение положения ФРГ с газом, чем месяцами ранее, так как в стране продолжаются шаги по укреплению независимости от импорта энергоносителей из России.