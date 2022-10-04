Реклама
Прямой эфир
Общество
Ростуризм намерен добиться отсрочки от мобилизации для работников отрасли
Общество
Брат Моисеева заявил о планах обратиться в суд из-за наследства
Мир
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры
Мир
В Киеве сообщили о получении Столтенбергом заявки Украины о вступлении в НАТО
Культура
На аукционе продадут Манифест компартии с автографом Сталина
Мир
В Великобритании представили первые монеты с изображением Карла III
Общество
РЖД повысили на 10 копеек сбор за возврат билетов на поезда
Происшествия
Украинские боевики вновь обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО
Мир
Американист допустил выдвижение Илона Маска на пост президента США
Мир
Nord Stream 2 AG обследует газопровод после завершения работы полиции
Общество
Таможни между ДНР и РФ не будет после подписания закона о вхождении республики
Сюжет:

В Германии призвали отремонтировать «Северные потоки» до наступления зимы

Сопредседатель правой партии АдГ Крупалла: отремонтировать газопроводы «Северного потока» нужно до наступления зимы
0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оппозиционная немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство страны как можно быстрее отремонтировать, запустить и обеспечить круглосуточной охраной газопроводы «Северного потока».

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

По мнению сопредседателя партии Тино Крупалла, бездействием власти ФРГ только подпитывают подозрения, что они не хотят или не имеют права ремонтировать трубопроводы. Крупалла также заявил, что газопроводы должны быть введены в эксплуатацию до наступления зимы.

Кроме того, сопредседатель АдГ отметил, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в ходе своего визита в Польшу следовало бы после заявлений президента республики Анджея Дуды о трубопроводах дать понять, что правительство ФРГ не потерпит призывов к разрушению жизненно важной инфраструктуры для страны.

«Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Польша должна помочь прояснить ситуацию с нападением и восстановить трубопроводы. «Северный поток» был и остается важным компонентом энергетической безопасности и суверенитета Германии», — цитирует Крупаллу «РИА Новости».

Тем временем береговая охрана Швеции сообщила во вторник, что утечки газа на поврежденных нитках «Северного потока - 2» продолжаются. Обзор места утечки с воздуха проводился во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Известно, что генпрокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

2 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах.

30 сентября американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он также отметил абсурдность обвинений России в организации аварий, указав, что Москве невыгодно было уничтожать собственный дорогостоящий проект.

2022-09-27T130452Z_309811351_RC2OPW9Y2OTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-DENMARK-REGULATOR
Фото дня
27 сентября давление упало в ветках «Северного потока». По данным СМИ, причиной этого могла стать диверсия. Оператор Nord Stream AG заявил, что разрушения на нитках морских газопроводов системы «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Причины случившегося устанавливаются.
Фото: REUTERS/Danish Defence Command

26 сентября на одной из ниток трубопровода «Северный поток – 2» произошла авария. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. В тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода «Северный поток». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил тогда, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что инцидент произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022