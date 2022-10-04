В Германии призвали отремонтировать «Северные потоки» до наступления зимы

Оппозиционная немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство страны как можно быстрее отремонтировать, запустить и обеспечить круглосуточной охраной газопроводы «Северного потока».

По мнению сопредседателя партии Тино Крупалла, бездействием власти ФРГ только подпитывают подозрения, что они не хотят или не имеют права ремонтировать трубопроводы. Крупалла также заявил, что газопроводы должны быть введены в эксплуатацию до наступления зимы.

Кроме того, сопредседатель АдГ отметил, что министру иностранных дел Германии Анналене Бербок в ходе своего визита в Польшу следовало бы после заявлений президента республики Анджея Дуды о трубопроводах дать понять, что правительство ФРГ не потерпит призывов к разрушению жизненно важной инфраструктуры для страны.

«Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Польша должна помочь прояснить ситуацию с нападением и восстановить трубопроводы. «Северный поток» был и остается важным компонентом энергетической безопасности и суверенитета Германии», — цитирует Крупаллу «РИА Новости».

Тем временем береговая охрана Швеции сообщила во вторник, что утечки газа на поврежденных нитках «Северного потока - 2» продолжаются. Обзор места утечки с воздуха проводился во вторник в 11:00 по местному времени (12:00 мск). Известно, что генпрокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах в рамках предварительного расследования.

2 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» есть, однако на это потребуется много времени и средств. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться, кто причастен к взрывам на газопроводах.

30 сентября американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что совершить атаку на «Северные потоки» могли либо США, либо Великобритания. Он также отметил абсурдность обвинений России в организации аварий, указав, что Москве невыгодно было уничтожать собственный дорогостоящий проект.

2022-09-27T130452Z_309811351_RC2OPW9Y2OTL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-DENMARK-REGULATOR 27 сентября давление упало в ветках «Северного потока». По данным СМИ, причиной этого могла стать диверсия. Оператор Nord Stream AG заявил, что разрушения на нитках морских газопроводов системы «Северный поток» носят беспрецедентный характер. Причины случившегося устанавливаются. Фото: REUTERS/Danish Defence Command

26 сентября на одной из ниток трубопровода «Северный поток – 2» произошла авария. Снижение давления было зафиксировано в трубе «А» юго-восточнее датского острова Борнхольм. В тот же день было зафиксировано падение давления и на обеих нитках трубопровода «Северный поток». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил тогда, что в районе утечек газа на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции обнаружила четвертую по счету утечку газа. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что инцидент произошел в особой экономической зоне Дании и Швеции, полностью контролируемой американскими спецслужбами.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.