Генпрокурор Швеции приняла решение оцепить место ЧП на «Северных потоках»

Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд приняла решение оцепить место происшествия на газопроводах «Северные потоки» в рамках предварительного расследования. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщается в релизе, опубликованном на сайте шведской генпрокуратуры.

«В рамках предварительного расследования предположительного серьезного саботажа на «Северном потоке» генпрокурор приняла решение оцепить место происшествия, чтобы провести расследование на месте преступления», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в генпрокуратуре отметили, что на данный момент она не может раскрыть более детальную информацию и не готово отвечать на вопросы СМИ.

Ранее в этот же день сообщалось, что на газопроводе «Северный поток – 2» возобновилась утечка газа. Служба береговой охраны Швеции добавила, что так как выброс газа может продолжаться еще какое-то время, предпринимаются все необходимые шаги в рамках операции по спасению окружающей среды.

Ранее в этот же день «Газпром» сообщил о стабилизации давления и прекращении утечек газа из мест повреждений на «Северных потоках».

Утечку газа обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

В Кремле назвали происшествие беспрецедентным и требующим срочного разбирательства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация на газопроводах затрагивает энергобезопасность целого континента.

В компании-операторе Nord Stream AG заявили, ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро. Оценить сроки ремонтных работ пока невозможно.

Многие эксперты отметили выгоду США от аварий и напомнили об обещаниях американской администрации избавиться от трубопроводов в случае «вторжения» России на Украину.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Расследование ведут и другие страны. В частности, ФРГ, Дания и Швеция заявили о намерении создать совместную группу для расследования ЧП на «Северных потоках».

Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens после введения антироссийских санкций, но при этом трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток – 2», достроенный в прошлом году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен голубым топливом.