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В ФРГ прошли автопробеги против энергополитики правительства

Сотни жителей Германии приняли участие в автопробегах против энергополитики властей
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Фото: NDR
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В нескольких городах ФРГ состоялись автопробеги в знак протеста против деятельности властей в энергетической сфере. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает телерадиокомпания NDR.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

Отмечается, что в акции приняли участие несколько сотен жителей Германии. В Ростоке на пробег выехали по 100 автомобилей, в Гюстрове — 150, в Пархиме — 170, в Нойбранденбурге — 350, в Шверине и Висмаре — от 70 до 100.

Идею предложила инициативная группа Unternehmeraufstand MV. В числе требований демонстрантов: отмена санкций против России, прекращение поставок военной техники за рубеж, снижение цен на электроэнергию, противодействие банкротству и безработице в стране.

Ранее, 10 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Ранее, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия готова пережить предстоящую зиму. Благополучный исход ожидается, в частности, в том случае, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации. Как напомнил Шольц, ФРГ уже практически дошла до цели по заполнению хранилищ на 95%. Кроме того, канцлер обратился с призывом не рассчитывать, что в будущем Германия сможет получать российский природный газ.

До этого, 6 октября, директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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