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Макрон и Шольц начали переговоры в Париже для преодоления разногласий

Макрон начал в Париже переговоры с Шольцем, чтобы преодолеть франко-германские разногласия
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц начали переговоры в Париже. Французский лидер встретил гостя на ступенях Елисейского дворца, политики зашли в резиденцию, не сделав заявлений для прессы, сообщил 26 октября телеканал BFM.TV.

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Встреча политиков должна помочь им преодолеть разногласия, возникшие в последние годы между странами, отмечается в репортаже телеканала. Стороны в ходе переговоров попытаются сблизить позиции по ряду международной и внутренней повестки.

В ходе беседы Макрон и Шольц обсудят «общие вызовы, с которыми странам придется столкнуться в ближайшие десять дет, а также то, как лучше реагировать на них сплоченным образом».

Также эксперты обращают внимание, что Макрон, уже не имеющий перспектив переизбрания на высший государственный пост, больше озабочен международными делами, чем внутренними проблемами Франции.

Накануне газета Le Figaro сообщила, что украинский конфликт стал индикатором ряда разногласий между лидерами ФРГ и Франции и создал новые. Как написал автор публикации, возмущение Макрона вызвало решение ФРГ о поддержке собственной экономики в объеме €200 млрд на фоне энергокризиса.

Кроме того, Париж приветствовал обещания немцев больше инвестировать в оборону, но заявил о разочаровании, когда Берлин решил закупить у США истребители F-35, а не использовать европейские самолеты.

Также Макрон выступает против интересов Берлина в реализации строительства газопровода из Испании в ФРГ, что также усложняет отношения двух стран.

20 октября Макрон раскритиковал Шольца за то, что политика ФРГ по вопросу энергетики изолирует ее от ЕС.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей, правительство ФРГ в одностороннем порядке приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. Средства будут выделены из фонда, созданного во время пандемии.

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