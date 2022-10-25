Le Figaro сообщила о подрыве кризисом на Украине тандема Макрона и Шольца

Украинский конфликт стал индикатором многих разногласий между лидерами ФРГ и Франции Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном и создал новые. Об этом говорится в публикации газеты Le Figaro, опубликованной 23 октября.

Как отмечается, основы отношений двух стран были заложены 60 лет назад договором о дружбе, однако Германия уже несколько месяцев действует практически в одиночку.

Сильное возмущение Макрона вызвало решение ФРГ о поддержке собственной экономики в объеме € 200 млрд на фоне энергокризиса. Берлин не предупредил о своем плане Париж, который в контактах с партнерами настаивал на необходимости «общесоюзного ответа» для решения энергетических проблем.

Одновременно Макрон выступает против интересов Германии в реализации строительства газопровода из Испании в ФРГ, что также усложняет отношения двух стран.

По мнению автора статьи Изабель Лассер, конфликт с Россией, который привел к энергетическому кризису в Европе, заставил страны Евросоюза «крепче держаться за кошелек».

Сильны противоречия и в сфере обороны. Берлин защищает проект антиракетного щита (ПРО), в котором должны участвовать 14 европейских стран, включая Великобританию и страны Прибалтики. Однако в проект не попала Франция, у которой есть своя система ПРО, а также Польша.

Париж изначально приветствовал обещания немцев больше инвестировать в оборону, но заявил о разочаровании, когда Берлин решил закупить у США истребители F-35, а не использовать европейские самолеты.

20 октября Макрон раскритиковал то, что политика ФРГ и позиция канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу энергетики изолирует его от ЕС.

19 октября газета The Telegraph указала на то, что Макрон недоволен решением Шольца выделить пакет помощи энергетической отрасли. Автор статьи Генри Сэмюэл отметил, что французский лидер отменил запланированную встречу с Шольцем. По его словам, это является сигналом о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах.

Чтобы снизить негативные последствия роста цен на газ для конечных потребителей, правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150–200 млрд. Средства будут выделены из фонда, созданного во время пандемии.

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