Промышленность Евросоюза (ЕС) вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа. Как отмечает 19 октября газета Financial Times, это может привести к необратимым последствиям для данного сектора экономики Европы.

Представители ряда отраслей (от химической промышленности до заводов, производящих удобрения) предупредили о том, что они рискуют «навсегда потерять» свои международные позиции.

Все промышленные гиганты признают, что российский газ не только является одним из основных источников генерации электричества, но и используется в качестве сырья для изготовления готовой продукции в ряде отраслей.

В числовом выражении снижение объемов выпуска в Европе после отказа от газа из России составило уже 10% в сталелитейной промышленности, 50% — в алюминиевой, 27% — в изготовлении кремниевых сплавов и ферросплавов, а производство удобрений сократилось на 70%.

Все это приводит не только к серьезным убыткам, но и наносит ущерб заводскому оборудованию.

По оценкам газеты, последствия сокращения доступности газа больше всего ощущают на себе заводы Австрии, Германии, Италии, Польши, Словакии, Словении, Финляндии, Чехии и Швеции. В связи с этим некоторые из них начали искать возможности переноса своих производств за рубеж, в те регионы, где цены на энергоносители не такие высокие, как в ЕС.

12 октября глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что вопрос о введении потолка цен на российский газ не будет обсуждаться на неформальном заседании совета министров Евросоюза по энергетике в Праге. По его словам, этот вариант более не рассматривается в сообществе.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на энергию не связан с проведением Россией специальной военной операции, виновата в этом политика самого Запада. Кроме того, Путин отметил, что спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в €300 млрд. По его словам, этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

5 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен направила лидерам Евросоюза письмо с инициативой обсудить возможный комплекс мер, необходимых для снижения цен на импортируемый газ. Фон дер Ляйен порекомендовала ускорить переговоры с надежными поставщиками, которыми, по ее словам, являются Норвегия и США.

16 сентября Путин отметил, что обвинения в адрес России в связи с энергокризисом в Европе являются перекладыванием с больной головы на здоровую. Он обратил внимание на то, что энергетический кризис был вызван не событиями на Украине, а увлечением Европы неэффективной зеленой энергетикой.

В сентябре обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон заявил, что на экономической основе Европы отрицательно сказывается санкционная война Запада с Россией. Он указал, что эксперты ожидают рецессию и сокращения промышленного производства в ближайшие месяцы из-за подорожания и дефицита энергоносителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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