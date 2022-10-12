Путин опроверг причастность СВО к росту цен на энергию в мире

Рост цен на энергию не связан со специальной военной операцией России, виновата политика самого Запада. Об этом в среду, 12 октября, заявил президент России Владимир Путин.

16 сентября Путин отметил, что обвинения в адрес России в связи с энергокризисом в Европе являются перекладыванием с больной головы на здоровую. Он обратил внимание на то, что энергетический кризис был вызван не событиями на Украине, а увлечением Европы неэффективной зеленой энергетикой.

Кроме того, неаккуратный подход ЕС к зеленой повестке и решение Европы вкладывать в формулу контрактов на газ из РФ уровень спотовых цен стали причинами энергокризиса, подчеркнул российский лидер.

В сентябре обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон заявил, что на экономическую основу Европы отрицательно сказывается санкционная война Запада с Россией. Он указал, что эксперты ожидают рецессию и сокращения промышленного производства в ближайшие месяцы из-за подорожания и дефицита энергоносителей.

Еще в апреле президент РФ констатировал, что отказ от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.

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