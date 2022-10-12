В Чехии заявили об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ из России

Вопрос о введении потолка цен на российский газ не будет обсуждаться на неформальном заседании Совета министров Евросоюза (ЕС) по энергетике в Праге. Об этом в среду, 12 октября, сообщил глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

По его словам, этот вариант более не рассматривается в сообществе.

«На столе уже нет предложения об [установлении] потолка цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ», — сказал он журналистам перед началом заседания.

Сикела также проинформировал, что будет обсуждаться «целый ряд» вариантов ограничения цен газа на уровне ЕС. При этом вопрос об использовании в ЕС водорода в качестве источника энергии поднят не будет.

Министерство энергетики Норвегии, в свою очередь, рассказало, что выступает против лимитирования цен на газ и не рекомендует Евросоюзу вводить такую меру. Эту позицию озвучил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд. В ходе заседания он предложил выработать договоренности в сфере торговли.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России. Как сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по получаемой Россией выгоде. В тот же день Белый дом заявил о планах США и их союзников определить потолок цен на нефть из РФ.

В ответ министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что если страны G7 установят потолок цен на нефть и газ, Россия будет поставлять энергоресурсы в дружественные страны.

7 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Он указал на то, что административным путем в сфере экономики и мировой торговли ничего решить нельзя. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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