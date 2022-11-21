В ЕК указали на угрозу для Европы от акта США о снижении инфляции

Законопроект США о снижении инфляции способен нанести вред европейским компаниям. Об этом заявил 21 ноября исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Акт содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран», — сказал он на заседании в преддверии третьего совета ЕС и США по торговле и технологиям.

Он отметил, что ЕС и США создали специальную группу для обсуждения связанных с этим актом опасений Европы и принятия соответствующих мер. Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз надеется, что Вашингтон будет относиться к европейским компаниям так же, как и к американским.

19 ноября газета Politico сообщила, что Европа готовится ответить США на этот законопроект, однако рассматриваемые европейцами меры могут привести к торговой войне. По данным издания, в качестве ответных мер рассматриваются протесты во Всемирной торговой организации (ВТО), а также не исключается размещение госинвестиций в различных «зеленых» секторах европейской промышленности.

18 ноября на угрозу торговой войны между США и ЕС также обратил внимание и немецкий журнал Der Spiegel.

В августе президент США Джо Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в стране. Документ, который администрация называет «Акт сокращения инфляции», выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Однако спустя несколько месяцев, в ноябре, Еврокомиссия (ЕК) направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов в этом законе для защиты европейских производителей.

Как указал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, данный закон, который подразумевает выделение $370 млрд на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам ВТО.