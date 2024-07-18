Брюссельский связной: Россия заявляет об открытости к контактам с НАТО

В настоящий момент между Россией и НАТО отсутствуют какие-либо контакты. И содержательный диалог вряд ли возможен, особенно после того, как на недавнем саммите в Вашингтоне альянс закрепил курс на конфронтацию с Москвой и на дальнейшую поддержку Украины, заявил «Известиям» посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин. Тем не менее РФ не закрывает канал для связи с военным блоком через свое посольство в Бельгии , подтвердил дипломат. По мнению экспертов, так или иначе Запад будет сохранять контакты с Москвой, будь то по линии альянса или по линии оборонных ведомств. Как портились отношения России и НАТО и к чему может привести их полный разрыв — в материале «Известий».

Возможен ли диалог РФ и НАТО

На сегодняшний день контакты между секретариатом НАТО и посольством РФ в Брюсселе, где расположена штаб-квартира военного блока, полностью отсутствуют. Российское диппредставительство при этом всегда готово стать посредником в вопросе обмена информацией, если Североатлантический альянс захочет передать сообщение Москве, заявил «Известиям» посол России в Бельгии Александр Токовинин.

— Состоявшийся в Вашингтоне саммит НАТО закрепил курс на длительное противостояние с Россией, на продолжение и наращивание конфронтации с нашей страной. В такой обстановке вряд ли можно вести речь о каком-либо содержательном диалоге с секретариатом альянса. При этом при необходимости канал передачи информации через посольство России в Брюсселе остается открытым, — пояснил дипломат.

Североатлантический альянс на запросы «Известий» не ответил. Однако в публикации на сайте НАТО от 11 июля 2022 года утверждается, что военный блок «не может рассматривать Россию в качестве партнера», но «по-прежнему готов поддерживать открытыми каналы связей с Москвой для управления рисками и их смягчения, предотвращения эскалации и повышения транспарентности».

Саммит альянса в Вашингтоне. 9 июля 2024 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Moncloa

Сегодня НАТО называет Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников». Такая формулировка содержится в итоговой декларации завершившегося саммита альянса, который прошел 9–11 июля в Вашингтоне. При этом НАТО представляет себя исключительно в качестве оборонительного союза.

Ничего нового в этих заявлениях НАТО, по сути, нет. В опубликованном в 2020 году докладе о трансформации блока «НАТО-2030» прямо указывалось, что Москву в Брюсселе рассматривают как врага. «В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой альянсу», — говорится в тексте документа, опубликованного почти за полтора года до начала спецоперации на Украине.

Фактически НАТО взяло курс на милитаризацию киевского режима задолго до февраля 2022 года, поставляя оружие Украине для того, чтобы она могла поддерживать в острой фазе военный конфликт между Киевом и ДНР/ЛНР, по сути, подталкивая власти к силовому решению вместо реализации Минских соглашений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

На последнем саммите альянс утвердил очередные меры поддержки Киева, среди которых €40 млрд финансирования, создание новой структуры NSATU, которая будет обучать ВСУ и способствовать их развитию для достижения оперативной совместимости с альянсом. 17 июля генсек организации Йенс Столтенберг назначил главой представительства НАТО в Киеве — тоже вновь созданная структура — бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера.

Комментируя заявления альянса, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал их как «очень серьезную угрозу» для национальной безопасности РФ, что потребует от Москвы «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО».

В целом пока что НАТО выбирает путь эскалации: раз за разом альянс пересекает красные линии. Очередным таким примером стало решение о поставках Киеву истребителей F-16. Впрочем, они, по оценке российских властей, вряд ли окажут серьезное влияние на ситуацию в зоне конфликта.

Бельгия и Украина подписали двустороннее соглашение о поставке на Украину истребителей F-16 Фото: TASS/АР/Virginia Mayo

Тем не менее, несмотря на отсутствие контактов между Москвой и НАТО, оборонные ведомства РФ и США поддерживают коммуникацию отдельно, поскольку понимают, что дальнейшее обострение чревато рисками более крупного конфликта, считает программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов.

— Один яркий пример: несмотря на всё происходящее, министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин уже провели два разговора за последний месяц. Это показывает, что, в общем-то, военные прекрасно понимают серьезность ситуации, — уверен эксперт.

При этом Москва продолжает демонстрировать открытость к диалогу, поскольку в интересах России избежать дальнейшей эскалации, добавил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Позиция НАТО как раз отличается — альянс делает всё, чтобы Россия воспринимала его стороной конфликта, добавил эксперт.

Противоречия между Россией и НАТО

Россия за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине предлагала альянсу обсудить обеспокоенности Москвы в сфере безопасности на европейском континенте, однако НАТО в лице США отвергло российские предложения. Альянс и ранее предпринимал ряд шагов, направленных против РФ. В 2021 году из Брюсселя были высланы несколько представителей нашей страны, их обвинили «во враждебной активности» и работе на разведку. 1 ноября того же года Москва приняла решение упразднить постоянное представительство России при альянсе, работавшее с 1990 года.

Отношения Москвы и военного блока планомерно портились с 2014 года, когда в Киеве произошел государственный переворот, однако украинский сюжет лишь подчеркнул противоречия, которые накапливались в коммуникации двух сторон долгие годы. В современном западном подходе принято представлять, что именно референдум в Крыму, а также провозглашение суверенитета ДНР и ЛНР стали отправной точкой в текущей эскалации диалога.

Митинг-концерт в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Такой взгляд не совсем корректный, поскольку ключевой претензией России, которая никогда особо не скрывалась, стало расширение альянса на восток.

Впервые президент России Владимир Путин публично заявил о недовольстве Москвы приближением военной инфраструктуры альянса к границам РФ в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В своей речи глава государства привел обещание на тот момент генсекретаря НАТО Манфреда Вернера, данное им в 1990 году: «[Вернер] тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии?»

К тому моменту в НАТО успели войти Венгрия, Польша и Чехия.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz

После в блок вошли Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, еще позже — Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония. Таким образом НАТО фактически оказалось у российских границ. Эксперты утверждают: предполагать, что альянс сдержит свое обещание о нерасширении, было иллюзией.

— Коллективный Запад — это хищник, акула капитализма, как шутили в Советском Союзе, он не может не расширяться, если у него есть возможность расшириться. Он ест всё, включая бетонные блоки, — сказал «Известиям» Владимир Брутер.

При этом собеседник уверен, что НАТО пойдет на контакт с Россией.

Фото: Global Look Press/Nick White

— Вопрос лишь в том, что контакты здесь не помогут. Потому что на сегодняшний день у коллективного Запада, который всё это устроил, нет желания слушать российские аргументы и нет желания учитывать российскую позицию. Даже если предположить, что Дональд Трамп придет к власти и захочет быстро завершить [украинский] конфликт, он не будет делать это за счет Запада — он будет пытаться сделать это за наш счет, — продолжил Владимир Брутер.

В России не склонны недооценивать силу военного альянса. «Мы должны понимать, что мы в данном случае имеем дело с очень мощным альянсом государств, которые проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого», — заявил 11 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.