Военный Альбион: Великобритания будет тренировать еще больше украинцев

Число военнослужащих Украины, приезжающих на тренировки в Великобританию, будет увеличиваться. В рамках масштабной программы Interflex обучение прошли уже свыше 42 тыс. человек , сообщили «Известиям» в минобороны Соединенного Королевства. Россия указывает, что эта программа не способна изменить ситуацию на поле боя — уровень подготовки солдат в Великобритании недостаточен и речь идет скорее «о конвейерном методе заготовки пушечного мяса». Тем временем на саммите НАТО было анонсировано создание специальной миссии в Германии для координации помощи Киеву, которая также будет включать обучение украинских солдат.

Великобритания нарастит подготовку ВСУ

Министерство обороны Соединенного Королевства заявило, что продолжит оказывать помощь в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках проекта Interflex . Согласно данным оборонного ведомства, занятия по этой программе прошли уже свыше 42 тыс. украинцев — в подготовке помогали 13 стран.

— Операция Interflex — крупнейшая программа военной подготовки такого рода на британской земле со времен Второй мировой войны, — сообщила «Известиям» пресс-служба минобороны Великобритании. — Мы продолжим работать с партнерами, чтобы предоставить украинскому персоналу подготовку, необходимую для защиты своей территории.

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины проходит обучение управлению самоходными гаубицами AS90 в тренировочном лагере в Великобритании Фото: TASS/AP/Kin Cheung

Программа действует с июня 2022 года. Ее цель — подготовка украинских военных по стандартам вооруженных сил королевства. Она ориентирована на обучение мобилизованных, у которых отсутствует опыт ведения боевых действий. Это пятинедельный курс, нацеленный на получение базовых знаний в области обращения с оружием и взрывчаткой, в стрельбе, тактике и ведении боев в разных типах местности. В основном военными инструкторами выступают граждане Великобритании, однако привлечены и специалисты из стран-партнеров, таких как Канада, Швеция, Дания, Литва, Румыния, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Эстония, Новая Зеландия, Австралия и самопровозглашенное Косово (Россия не признает его в качестве суверенного государства).

На недавней пресс-конференции по случаю визита на Украину нового министра обороны Великобритании Джона Хили глава минобороны Украины Рустем Умеров поблагодарил своего коллегу более чем за 40 тыс. обученных солдат ВСУ.

Эффективность британской программы подготовки

В посольстве России в Соединенном Королевстве сказали «Известиям», что британская сторона старается не разглашать подробности о содержании курируемой ею тренировочной программы, равно как и о других инициативах по подготовке кадров для ВСУ.

— Оценивать эффективность такой блицтренировки довольно трудно, однако она не выглядит достаточной для полного освоения будущим солдатом навыков выживаемости. Скорее речь о конвейерном методе заготовки пушечного мяса. Здешние инструкторы периодически рассказывают СМИ о значительном количестве погибших в зоне СВО «выпускников» (об этом же регулярно сообщают и сами украинцы). Красноречивым выглядит и то, что натовская военная мысль, в том числе в части военной подготовки, подверглась прицельной критике после провала контрнаступления ВСУ в 2023 году, — сообщили в посольстве.

Солдаты ВСУ Фото: TASS/AP/ADAM VAUGHAN

В диппредставительстве добавили, что многие эксперты отмечают неэффективность западных «методичек», рассчитанных совсем не для того уровня интенсивности и технологической оснащенности боевых действий, которые развернулись в зоне СВО. Помимо прочего указывается и на лингвистические проблемы при организации курсов.

— В целом налицо очередной пример сугубо потребительского подхода Лондона к украинскому населению. Об этом свидетельствуют и циничные требования высокопоставленных представителей британского оборонного ведомства к Киеву продолжать усиливать мобилизационную деятельность , в том числе за счет дальнейшего снижения призывного возраста, — сообщили в российском посольстве.

Подобные программы мало того, что не приносят никаких достижений на поле боя, но и способствуют увеличению количества жертв. Более того, они зачастую используются украинскими гражданами в личных целях.

— Я полагаю, что программа дает определенный эффект для ВСУ, но она имеет очень серьезные недостатки. Часть граждан использует ее, чтобы покинуть территорию Украины. Они фактически сбегают и становятся нелегальными мигрантами. Количество времени на подготовку не соответствует потребностям. Как правило, это подготовка отдельных военнослужащих. Для того чтобы обеспечить работу батальона, необходимо слаживание. А здесь их после небольшого времени подготовки и без всякого слаживания отправляют на передовую, где их сразу уничтожают, — сказал «Известиям» военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Фото: ТАSS/AP/Kin Cheung

Военный специалист считает, что в таких условиях эффективность обучения существенно снижается. Кроме того, программы по подготовке военных по стандартам стран НАТО не соответствуют той реальности, которая существует на поле боя. Он называет их устаревшими.

— Всё это не может серьезно повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения. Там находится до 700 тыс. военнослужащих ВСУ, из которых каждый день около 2 тыс. потерь убитыми и ранеными. Каждый день. В мае, по скромным подсчетам, было 45 тыс. В июне, по некоторым данным, до 55 тыс. Всё, что подготовила Великобритания, — это на месяц боев, — рассуждает Владимир Евсеев.

В июне этого года президент РФ Владимир Путин также заявил о примерных потерях ВСУ в месяц в количестве 50 тыс. человек: «Это санитарные и безвозвратные потери, и то и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно».

Новая миссия в Германии

Британская программа Interflex не единственная инициатива, направленная на подготовку украинских военных к ведению боевых действий против России. В итоговой декларации саммита НАТО, который проходил с 9 по 11 июля в Вашингтоне, говорится о создании в Германии специальной миссии для координации военной помощи Киеву.

«Решено создать организацию НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU) в целях координации предоставления военного оборудования и обучения союзниками и партнерами. Ее задача — поставить содействие безопасности Украины на надежную основу», — подчеркивается в документе.

Заключительный день саммита НАТО, 11 июля 2024 года Фото: Global Look Press/Moncloa

Помимо координации по передаче необходимых средств и вооружений эта миссия будет заниматься обучением и тренировкой военнослужащих Украины, а также военных стран НАТО с расчетом на приобретение опыта, полученного украинцами в ходе конфликта.

«Саммит НАТО принял решение о создании совместного с Украиной центра по анализу, тренировке и образованию для изучения и применения опыта конфликта на Украине», — отмечается в итоговой декларации.

По мнению Владимира Евсеева, и британская программа Interflex, и новая миссия НАТО на территории Германии — политические заказы, которые не несут в себе серьезной военной значимости для Киева.

— Эта работа остается малоэффективной, но зато позволяет Лондону говорить, что они «подготовили столько-то и столько-то военнослужащих». Никто же не говорит о количестве беглых, убитых и об эффективности. Это чистейшая пиар-акция. У этой программы много изъянов, но по политическим соображениям она будет продолжаться, — пояснил эксперт.

Фото: AP/Efrem Lukatsky

Он также предполагает, что инициативы военного альянса, в частности создание новой координационной миссии в Германии, ни к чему не приведут.

— Если сами страны НАТО не готовы к боевым действиям против России, то кого они могут готовить? Они могут дать некоторые навыки, а они могут и не пригодиться, — считает Владимир Евсеев.

В итоговой декларации саммита Североатлантического блока было также анонсировано выделение Украине $40 млрд военной помощи в 2025 году. Комментируя результаты встречи, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил агрессивную сущность НАТО, обвинив альянс в продолжении проповедования милитаризма и военной экспансии. Дипломат также заявил, что страны блока продолжают идти по пути эскалации украинского кризиса, что создает риски третьей мировой войны.