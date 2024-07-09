Смерть в кредит: Латвия увеличит поставки боевых дронов на Украину
На днях стало известно, что Латвия передаст Украине более 2,5 тыс. дронов на сумму €4 млн. Первые триста БПЛА из этой партии отдадут Киеву уже в ближайшие дни. Всего в этом году латвийское министерство обороны выделило на покупку беспилотников для ВСУ €20 млн, из которых более €10 млн предназначены для закупки дронов у латвийской военной промышленности. Однако еще в прошлом году латвийские фирмы активно продавали дроны ВСУ. Теперь Рига хочет хотя бы частично взять на себя бремя расходов Киева. Подробности — в материале «Известий».
Латвийская школа дроноведения
В Латвии довольно хорошо развиты технологии производства БПЛА. Всего выпуском беспилотников в этой стране занимается порядка двадцати компаний, наиболее крупные из которых — Atlas Aerospace и Edge Autonomy Riga. Они создают машины, которые можно использовать для разведки, наблюдения за территорией и управления артиллерийским огнем. Беспилотники Atlas Aerospace продаются в Евросоюзе и США.
Недавно в эфире «Латвийского радио» побывал основатель Atlas Aerospace Иван Толчинский. Он рассказал, что на Украинебеспилотники массово используются для выполнения самых разных задач — от разведки до нанесения ударов: недорогой дрон может вывести из строя дорогой танк. Он отметил, что особенно перспективными сейчас считаются так называемые FPV-дроны, то есть такие, которые передают с камеры картинку оператору и непосредственно им управляются. «Чтобы уметь управлять FPV-дроном, нужно иметь талант. И проблема в том, что гибнет очень много операторов FPV-дронов», — поведал Толчинский.
По его словам, обычно для управления таким аппаратом операторам надо находиться достаточно близко от него — иногда в нескольких километрах: «Им приходится входить в эту «желтую зону», где есть мины, снайперы, где проходят обстрелы. Потому это довольно опасно — быть оператором», — рассказал латвийский бизнесмен. На вопрос, сколько именно беспилотников Atlas Aerospace отправил на Украину, Иван Толчинский сообщил, что 1057 штук у компании купило украинское правительство, а еще более сотни аппаратов предприятие отдало бесплатно. По словам Толчинского, в 2023-м обеспечение украинских заказов стало главной заботой его компании.
Бизнесмен сообщил: «В прошлом году нам приходилось отменять заказы — в Германию, в Великобританию, Нидерланды, — потому что у нас просто не было свободных аппаратов. Мы объясняли, что приоритет — Украина, и клиенты относились к этому с пониманием. Говорили: «Да, конечно, отправляйте на Украину».
Широкомасштабные поставки
Сейчас в латвийском регионе Селия создается огромный военный полигон, где уже начала действовать площадка, предназначенная для тестирования боевых беспилотников. Свои системы смогут испытывать не только местные производители, но и предприниматели из других стран НАТО. «Этот полигон станет местом, где представители нашей индустрии беспилотников смогут регулярно проверять свое оборудование. Здесь будут регулярно собираться союзники и представители стран — членов «Коалиции дронов», чтобы испытывать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы», — сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.
Рига придает большое значение своему участию в «Международной коалиции дронов», в которую в настоящее время входят четырнадцать стран: Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция и Эстония. В общей сложности эти страны-участницы на данный момент выделили на поставку беспилотников на Украину более полумиллиарда евро. Государства — члены коалиции также работают над созданием общего фонда, который позволит быстрее и эффективнее осваивать средства на производство беспилотников. Всего в текущем году министерство обороны Латвии выделило на «коалицию беспилотников» €20 млн, из которых более €10 млн предназначены для закупки дронов у местной промышленности. В частности, в апреле и мае этого года Латвия отправила в дар Украине 135 боевых беспилотников и оборудование радиоэлектронной борьбы различной мощности на сумму около €1 млн.
В начале апреля Латвию посетил с официальным визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который встретился в Риге с верхушкой местного руководства. В ходе совместной пресс-конференции со Шмыгалем премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что дроны, которые ее страна передала Киеву, «уже проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою». Также Силиня пообещала в ближайшем будущем отправить на Украину одного или нескольких человек, которые бы на месте координировали тему сбора боевого опыта, получаемого в процессе использования дронов. Премьер-министр пояснила, что беспилотники постоянно совершенствуются, поэтому латвийские специалисты «на месте могли бы быстрее и гибче адаптировать технические решения».
Отметим, что в этом году общий уровень поддержки, выделенной Латвией киевскому режиму с марта 2022 года, составит €850 млн (причем военная поддержка достигнет €392 млн). При этом конкретно в 2024 году объем помощи Риги Киеву впервые превысит €200 млн, а военная поддержка составит около 0,25% от ВВП Латвии (приблизительно €112 млн). «Латвия полна решимости продолжать такую ежегодную поддержку и в 2025 и 2026 годах», — пообещала Силиня. Она сообщила, что в ближайшее время из резервов Национальных вооруженных сил планируется пожертвовать ВСУ материально-технические средства на сумму €22,2 млн. Этот пакет поддержки будет включать в себя в первую очередь боеприпасы, взрывчатку и оружие, а также транспорт и индивидуальную и опорную экипировку. В рамках совместной закупки артиллерийских боеприпасов под руководством Чехии Латвия выделит финансирование на закупку 155-миллиметровых боеприпасов на общую сумму примерно €10 млн.
«Массовое производство по приемлемой цене»
5 июня Латвия и Великобритания от имени «Коалиции дронов» объявили конкурс на поставку FPV-беспилотников для Украины на сумму €352 тыс. Как поясняет латвийское министерство обороны, цель конкурса — «подтолкнуть развитие массового производства дронов в западных странах по приемлемой цене». В конкурсе смогли принять участие любые предприниматели из стран, входящих в «Контактную группу по обороне Украины». Благодаря этой закупке получено до 15 комплектов, в каждом из которых по 20 FPV-дронов. Аппараты эти не только используются для разведки и нанесения ударов, но и умеют переносить различные грузы.
6 июля стало известно, что министерство обороны Латвии поставит Украине следующую партию беспилотников — более 2,5 тыс. дронов на сумму €4 млн, они поступят в распоряжение ВСУ в течение июля. Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни. Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что данные аппараты изготовлены семью латвийскими предприятиями. «Коалиция дронов» начинает работать... Вместе с другими членами инициативы мы постоянно трудимся над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны различного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в дальнейшие разработки и применения», — прокомментировал Спрудс.
Надо понимать, что латвийские правящие круги на полном серьезе внушают населению, что «на Украине ведется битва и за нашу свободу», потому что, дескать, «если Россия победит Украину, то потом нападет на Латвию». И поэтому в Риге не только занимаются снабжением киевского режима, но и готовятся отражать атаки на латвийские границы. Так, Латвия договорилась с Финляндией, Эстонией, Норвегией, Литвой и Польшей о строительстве «антидронной стены». План заключается в покрытии всей границы этих стран с Россией и Белоруссией техникой, способной обнаруживать и отражать военные беспилотники. «Это уникальная инициатива такого масштаба. Обнаружение беспилотников и противодействие им крайне важны — как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей», — высказался глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. Министр отметил, что, «к сожалению, в ближайшем будущем нужно быть готовыми к тому, что Россия всё чаще станет пытаться нарушить нашу жизнь с помощью беспилотников».
Впрочем, некоторые специалисты оценивают план создания «стены дронов» весьма скептически. «Подобное потребует значительно большего финансирования и новых технологических решений, которые затем необходимо использовать, чтобы добиться этого в реальности. Если мы действительно хотим сбить любой дрон, который пролетает возле нашей границы или через границу, извините, то мы должны везде иметь системы ПВО, которые способны сбивать дроны, в том числе с небольшой отражающей поверхностью», — полагает отставной полковник Национальных вооруженных сил Латвии, депутат парламента этого государства Игорс Раевс. «Это хорошая инициатива, но я не знаю, как ее реализовать в реальной жизни с теми ресурсами, которые есть у стран Балтии», — отмечает латвийский эксперт.
Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что дроны, поставляемые из стран НАТО на Украину, применяются в том числе и для террористических атак на мирное население РФ. «Самое же прискорбное здесь то, что часто разработками вооружения для Киева занимаются бывшие наши соотечественники, в том числе и те, предки которых воевали против нацистов. Это люди, которые сумели реализовать свои способности благодаря инженерной школе, созданной в Латвии в советские времена. Очень прискорбно, что латвийские инженеры — люди, которые часто даже не латышского происхождения, — создают оружие, предназначенное для того, чтобы украинцы (буквально вчерашние русские люди) убивали им россиян. Однако для властей Латвии ситуация, при которой одни русскоязычные уничтожают других, очень даже приемлема. Кроме того, участвуя в вооружении Киева, Латвия надеется получить дополнительное финансирование по линии НАТО и ЕС и повысить свой авторитет в рядах западного альянса», — подчеркивает Еремина.