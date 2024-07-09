Смерть в кредит: Латвия увеличит поставки боевых дронов на Украину

На днях стало известно, что Латвия передаст Украине более 2,5 тыс. дронов на сумму €4 млн. Первые триста БПЛА из этой партии отдадут Киеву уже в ближайшие дни. Всего в этом году латвийское министерство обороны выделило на покупку беспилотников для ВСУ €20 млн, из которых более €10 млн предназначены для закупки дронов у латвийской военной промышленности. Однако еще в прошлом году латвийские фирмы активно продавали дроны ВСУ. Теперь Рига хочет хотя бы частично взять на себя бремя расходов Киева. Подробности — в материале «Известий».

Латвийская школа дроноведения

В Латвии довольно хорошо развиты технологии производства БПЛА. Всего выпуском беспилотников в этой стране занимается порядка двадцати компаний, наиболее крупные из которых — Atlas Aerospace и Edge Autonomy Riga. Они создают машины, которые можно использовать для разведки, наблюдения за территорией и управления артиллерийским огнем. Беспилотники Atlas Aerospace продаются в Евросоюзе и США.

Недавно в эфире «Латвийского радио» побывал основатель Atlas Aerospace Иван Толчинский. Он рассказал, что на Украинебеспилотники массово используются для выполнения самых разных задач — от разведки до нанесения ударов: недорогой дрон может вывести из строя дорогой танк. Он отметил, что особенно перспективными сейчас считаются так называемые FPV-дроны, то есть такие, которые передают с камеры картинку оператору и непосредственно им управляются. «Чтобы уметь управлять FPV-дроном, нужно иметь талант. И проблема в том, что гибнет очень много операторов FPV-дронов», — поведал Толчинский.

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По его словам, обычно для управления таким аппаратом операторам надо находиться достаточно близко от него — иногда в нескольких километрах: «Им приходится входить в эту «желтую зону», где есть мины, снайперы, где проходят обстрелы. Потому это довольно опасно — быть оператором», — рассказал латвийский бизнесмен. На вопрос, сколько именно беспилотников Atlas Aerospace отправил на Украину, Иван Толчинский сообщил, что 1057 штук у компании купило украинское правительство, а еще более сотни аппаратов предприятие отдало бесплатно. По словам Толчинского, в 2023-м обеспечение украинских заказов стало главной заботой его компании.

Бизнесмен сообщил: «В прошлом году нам приходилось отменять заказы — в Германию, в Великобританию, Нидерланды, — потому что у нас просто не было свободных аппаратов. Мы объясняли, что приоритет — Украина, и клиенты относились к этому с пониманием. Говорили: «Да, конечно, отправляйте на Украину».

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Широкомасштабные поставки

Сейчас в латвийском регионе Селия создается огромный военный полигон, где уже начала действовать площадка, предназначенная для тестирования боевых беспилотников. Свои системы смогут испытывать не только местные производители, но и предприниматели из других стран НАТО. «Этот полигон станет местом, где представители нашей индустрии беспилотников смогут регулярно проверять свое оборудование. Здесь будут регулярно собираться союзники и представители стран — членов «Коалиции дронов», чтобы испытывать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы», — сообщил латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

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Рига придает большое значение своему участию в «Международной коалиции дронов», в которую в настоящее время входят четырнадцать стран: Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция и Эстония. В общей сложности эти страны-участницы на данный момент выделили на поставку беспилотников на Украину более полумиллиарда евро. Государства — члены коалиции также работают над созданием общего фонда, который позволит быстрее и эффективнее осваивать средства на производство беспилотников. Всего в текущем году министерство обороны Латвии выделило на «коалицию беспилотников» €20 млн, из которых более €10 млн предназначены для закупки дронов у местной промышленности. В частности, в апреле и мае этого года Латвия отправила в дар Украине 135 боевых беспилотников и оборудование радиоэлектронной борьбы различной мощности на сумму около €1 млн.

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В начале апреля Латвию посетил с официальным визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который встретился в Риге с верхушкой местного руководства. В ходе совместной пресс-конференции со Шмыгалем премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что дроны, которые ее страна передала Киеву, «уже проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою». Также Силиня пообещала в ближайшем будущем отправить на Украину одного или нескольких человек, которые бы на месте координировали тему сбора боевого опыта, получаемого в процессе использования дронов. Премьер-министр пояснила, что беспилотники постоянно совершенствуются, поэтому латвийские специалисты «на месте могли бы быстрее и гибче адаптировать технические решения».

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Отметим, что в этом году общий уровень поддержки, выделенной Латвией киевскому режиму с марта 2022 года, составит €850 млн (причем военная поддержка достигнет €392 млн). При этом конкретно в 2024 году объем помощи Риги Киеву впервые превысит €200 млн, а военная поддержка составит около 0,25% от ВВП Латвии (приблизительно €112 млн). «Латвия полна решимости продолжать такую ежегодную поддержку и в 2025 и 2026 годах», — пообещала Силиня. Она сообщила, что в ближайшее время из резервов Национальных вооруженных сил планируется пожертвовать ВСУ материально-технические средства на сумму €22,2 млн. Этот пакет поддержки будет включать в себя в первую очередь боеприпасы, взрывчатку и оружие, а также транспорт и индивидуальную и опорную экипировку. В рамках совместной закупки артиллерийских боеприпасов под руководством Чехии Латвия выделит финансирование на закупку 155-миллиметровых боеприпасов на общую сумму примерно €10 млн.

«Массовое производство по приемлемой цене»

5 июня Латвия и Великобритания от имени «Коалиции дронов» объявили конкурс на поставку FPV-беспилотников для Украины на сумму €352 тыс. Как поясняет латвийское министерство обороны, цель конкурса — «подтолкнуть развитие массового производства дронов в западных странах по приемлемой цене». В конкурсе смогли принять участие любые предприниматели из стран, входящих в «Контактную группу по обороне Украины». Благодаря этой закупке получено до 15 комплектов, в каждом из которых по 20 FPV-дронов. Аппараты эти не только используются для разведки и нанесения ударов, но и умеют переносить различные грузы.

6 июля стало известно, что министерство обороны Латвии поставит Украине следующую партию беспилотников — более 2,5 тыс. дронов на сумму €4 млн, они поступят в распоряжение ВСУ в течение июля. Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни. Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что данные аппараты изготовлены семью латвийскими предприятиями. «Коалиция дронов» начинает работать... Вместе с другими членами инициативы мы постоянно трудимся над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны различного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в дальнейшие разработки и применения», — прокомментировал Спрудс.

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Надо понимать, что латвийские правящие круги на полном серьезе внушают населению, что «на Украине ведется битва и за нашу свободу», потому что, дескать, «если Россия победит Украину, то потом нападет на Латвию». И поэтому в Риге не только занимаются снабжением киевского режима, но и готовятся отражать атаки на латвийские границы. Так, Латвия договорилась с Финляндией, Эстонией, Норвегией, Литвой и Польшей о строительстве «антидронной стены». План заключается в покрытии всей границы этих стран с Россией и Белоруссией техникой, способной обнаруживать и отражать военные беспилотники. «Это уникальная инициатива такого масштаба. Обнаружение беспилотников и противодействие им крайне важны — как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей», — высказался глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. Министр отметил, что, «к сожалению, в ближайшем будущем нужно быть готовыми к тому, что Россия всё чаще станет пытаться нарушить нашу жизнь с помощью беспилотников».

Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Впрочем, некоторые специалисты оценивают план создания «стены дронов» весьма скептически. «Подобное потребует значительно большего финансирования и новых технологических решений, которые затем необходимо использовать, чтобы добиться этого в реальности. Если мы действительно хотим сбить любой дрон, который пролетает возле нашей границы или через границу, извините, то мы должны везде иметь системы ПВО, которые способны сбивать дроны, в том числе с небольшой отражающей поверхностью», — полагает отставной полковник Национальных вооруженных сил Латвии, депутат парламента этого государства Игорс Раевс. «Это хорошая инициатива, но я не знаю, как ее реализовать в реальной жизни с теми ресурсами, которые есть у стран Балтии», — отмечает латвийский эксперт.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue