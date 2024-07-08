Трудно быть членом: чего Украине ждать от саммита НАТО

В Вашингтоне 9–11 июля пройдет юбилейный саммит НАТО, значительная часть повестки будет посвящена украинскому вопросу. Ожидается, что альянс объявит о выделении Киеву финансовой помощи в размере $40 млрд, примет некую дорожную карту для сближения с Незалежной, но снова отложит на далекое будущее вопрос о реальном вступлении. Подробности — в материале «Известий».

Украина станет главной темой саммита

В Вашингтоне 9–11 июля пройдет саммит НАТО, в рамках которого будет отмечаться 75-летие альянса. На встречу приедут 32 лидера стран-участниц, а также представители стран-партнеров, в том числе арабских государств и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В повестке значится сразу несколько важных вопросов. С одной стороны, собравшиеся утвердят кандидатуру Марка Рютте на пост генсека. С другой стороны, обсудят противодействие Китаю, в рамках этого вопроса подпишут специальное соглашение с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Главной темой станут события на Украине. Ожидается, что члены альянса объявят о выделении Незалежной финансовой помощи. В конце мая нынешний генсек Йенс Столтенберг предлагал, чтобы участники объединения обязались ежегодно передавать Киеву по $40 млрд. В конце июня, однако, немецкое агентство DPA со ссылкой на свои источники сообщало, что договориться удалось только частично. По данным издания, члены НАТО отказались брать на себя многолетнее обязательство, но согласились передать $40 млрд в следующем году. Доля каждой страны будет высчитываться исходя из объема ВВП.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, в НАТО хотят реформировать систему военной помощи. Для этого создадут новую структуру NSATU, которая будет координировать обучение украинских военнослужащих и поставки оружия. Возглавит структуру американский генерал, который будет подчиняться командующему сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи, штаб-квартиру откроют в немецком Висбадене. Помимо этого, военный блок назначит своего гражданского представителя в Киеве, который будет изучать потребности украинской армии и следить за распределением уже предоставленной помощи.

Ожидается также, что в ходе саммита американцы и их союзники объявят о передаче Киеву нового вооружения, в том числе комплексов ПВО Patriot и NASAMS. Анонимный представитель Госдепа говорил агентству Reuters, что в этом вопросе для Киева будут «хорошие новости». Наконец, в кулуарах якобы должны согласовать кадровые перестановки в украинском руководстве. Так, депутат Верховной рады Александр Дубинский пишет, что на смотрины в Вашингтон в составе украинской делегации полетит вице-премьер Юлия Свириденко, которую президент Зеленский хотел бы сделать новым премьер-министром.

В состав блока Украину снова не позовут

Главный вопрос для украинского руководства — о вступлении страны в НАТО. Предыдущий саммит альянса, который состоялся в июле прошлого года в Вильнюсе, прошел на фоне громкого скандала. Президент Зеленский тогда публично требовал, чтобы Незалежную незамедлительно приняли в состав блока. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства, когда добавляются какие-то странные формулировки об «условиях» для приглашения», — возмущался он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) пожимают друг другу руки перед встречей в Киеве Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS

В западной прессе писали, что такая риторика вызвала ярость у американской делегации. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснял, что Украину не берут в альянс, потому что она «находится в состоянии войны с Россией», а также не отвечает «определенным требованиям в вопросе демократических реформ». Тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес призывал украинское руководство поменьше критиковать и побольше благодарить за помощь.

В кулуарах, видимо, с Зеленским провели разъяснительные беседы, объяснили роль и место Украины. В соцсетях широко разошлись характерные фотографии, на которых украинский лидер стоит в полном одиночестве явно чем-то удрученный, хотя рядом с ним весело беседуют другие участники встречи. В итоге вильнюсский саммит закончился тем, что Украина снова не услышала ничего конкретного по поводу своего возможного вступления, но на итоговой пресс-конференции Зеленский уже не возмущался, а говорил об успехах.

Судя по всему, нынешний саммит пройдет спокойнее. Так, издание The Telegraph со ссылкой на источники пишет, что западные лидеры накануне вашингтонской встречи просят Зеленского не требовать «невозможного», то есть не поднимать вопрос о приглашении Украины, чтобы не портить праздничную атмосферу и не заставлять гостей оправдываться. Наиболее активно против уточнения сроков выступают якобы США и Германия, которые больше других опасаются вовлечения в конфликт с Россией.

Фото: AP Photo/ASSOCIATED PRESS

Зеленский в своих интервью признается, что приглашения на нынешнем саммите не ожидает, хотя хотел бы его увидеть. Считается, что западные лидеры попытаются смягчить ситуацию, предложив очередные промежуточные решения. Так, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен говорил, что для Украины прочертят некий «четкий мостик» к членству в альянсе. В свою очередь, неназванные дипломаты обещали, что в ходе саммита участники утвердят дорожную карту для вступления Украины в НАТО в знак поддержки этого процесса.

Интересно, что даже такие очень неопределенные планы вызывают активное противодействие. Так, газета Politico сообщила, что более 60 экспертов в области внешней политики подписали открытое письмо с требованием не делать шагов навстречу Киеву. В послании говорится, что интеграция Незалежной поставит под угрозу США и их союзников и приведет к дезинтеграции всего военного блока. «Чем ближе НАТО подходит к обещанию, что Украина присоединится к альянсу, тем больше у России стимула продолжать боевые действия», — отмечается в письме.

Что говорят эксперты

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что нынешний саммит вряд ли станет судьбоносным.

— Встреча в Вашингтоне пройдет перед важнейшими выборами президента США. На нынешнем этапе, когда победитель еще неизвестен, никто не будет форсировать события, принимать какие-то поспешные решения. Да, мы услышим много громких слов о защите демократии, свободного мира и западных ценностей. Но в реальности дело ограничится некими декларациями и передачей новых пакетов оружия и финансовой помощи, которые и так были бы переданы, — уверяет он.

Фото: AP Photo/Armando Babani

Политолог Дмитрий Солонников тоже не ждет сюрпризов.