В Минфине не ждут сюрпризов по неучтенным доходам в 2024 году
Сюрпризов по части неучтенных доходов в этом году не будет, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, ситуация прошлого года, когда в казну поступили 884 млрд незапланированных средств, была уникальной: часть из них составил налог на сверхприбыль, решение о котором было принято в середине 2023-го.
«В этом году ситуация принципиально другая: изменения ожиданий уже отражены в финансовом плане (173 млрд рублей). Учтены также поступления в части прибыли Центрального банка, которые не вошли в прогноз», — добавила она.
Кроме того, есть ряд доходов, не учитываемых в плане, отметила Елена Лебединская. Она уточнила, что это безвозмездные поступления, которые расходуются через резервный фонд правительства, — их невозможно спрогнозировать заранее.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»