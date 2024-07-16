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- Прибыли из-за рубежа: доходы казны от иностранного бизнеса превысят прогноз в 2,5 раза
Прибыли из-за рубежа: доходы казны от иностранного бизнеса превысят прогноз в 2,5 раза
В этом году казна получит 77 млрд рублей с прибыли иностранных юрлиц, у которых нет подразделений в РФ, следует из июньских поправок к бюджету. Это в 2,5 раза больше, чем изначально прогнозировал Минфин. Это связано с тем, что сделки целого ряда организаций по уходу из РФ, завершаются. Они распродают имущество в стране и доли участия в российских компаниях. К росту дохода приведет и приостановка соглашений об избежание двойных налогов с недружественными странами.
За что берут налог с иностранных компаний
В 2024-м в федеральную казну поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства в России. Это на 164% больше, чем закладывалось в изначальный прогноз финансового плана (составленного еще в прошлом году), — 29,2 млрд. Такие цифры следуют из июньских поправок к бюджету («Известия» их изучили). Редакция направила запрос в Минфин.
Речь идет об иностранных компаниях, у которых нет в России филиала, но они получают прибыль из РФ. При этом доходы в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам (например, по облигациям федерального займа или казначейским обязательствам) бюджетный прогноз не учитывает. Они облагаются налогом по другой ставке — 15% вместо 20%.
Доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, как правило, пассивные, так как их получение не требует физического присутствия персонала в России, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова. По ее словам, к ним, помимо дивидендов и процентов по госбумагам, относится прибыль от:
— процентов по долговым обязательствам;
— роялти (регулярная плата за франшизу);
— штрафов и пеней за нарушение договора российскими компаниями;
— сдачи в аренду имущества.
При этом, по словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, самые крупные доходы иностранных компаний обычно связаны с продажей внутренней недвижимости, долей участия в российских компаниях, а также акций или других ценных бумаг эмитентов РФ.
Почему Минфин скорректировал прогноз доходов с прибыли иностранцев
Основная причина корректировки оценки доходов в 2,5 раза — это активный выход иностранных инвесторов с российского рынка, полагает Ярослав Кабаков. По его словам, продажа активов приводит к росту налоговых доходов.
В условиях экономической нестабильности иностранные активы продаются по сниженной цене, что тем не менее обеспечивает существенные поступления бюджету из-за большого объема сделок, резюмировал эксперт.
Ранее «Известия» писали, что за половину 2024-го в казну поступило 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, тогда как в финансовый план было заложено всего 2 млрд. В частности, в этом году окончательно вышли из рынка РФ Danone, HP, Hyundai, Polymetal, Caterpillar, Ceetrus.
Еще одна причина роста поступлений по налогу на прибыль от иностранцев — приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами, полагает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.
СИДН — это договор между странами, который предотвращает налогообложение одного и того же дохода дважды. То есть юрлица и физлица, которые имеют статус налогового резидента одной страны, но получают доход в другой, могут уплачивать сборы или в одном из государств, или в обоих, но уже по сниженным ставкам.
В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин в ответ на западные санкции подписал указ о приостановке действия нескольких положений СИДН с 38 недружествеными странами, в том числе с США.
Вероятно, изначально Минфин недооценил налоговую базу из-за опасений, что компании заморозят платежи за рубеж после приостановки соглашений о налогообложении, однако организации этого не сделали, считает Виктор Мачехин.
Кроме того, в 2024 году в РФ вступила в силу новая норма. Теперь нерезидентным компаниям нужно платить российский налог на прибыль только на том основании, что покупатель зарегистрирован в РФ, добавила Екатерина Голубцова.