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Госдума приняла в I чтении поправки о компенсациях за неиспользованные отгулы
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Настройка века: как налоговые изменения отразятся на россиянах и бизнесе

Госдума и Совет Федерации одобрили закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ и другие поправки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Введение прогрессивной шкалы подоходного налога затронет лишь 3% работающего населения, поэтому не скажется на общем благосостоянии граждан. При этом малообеспеченные семьи с детьми, наоборот, ощутят изменения за счет значительной поддержки от государства и налогового кешбэка. Так опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали принятый парламентом закон о донастройке фискальной системы. Вместе с тем, по их мнению, повышение корпоративного сбора может отразиться на инвестиционных планах бизнеса. Впрочем, госзаказ и курс на импортозамещение компенсируют издержки. Какие еще поправки включает налоговый пакет и что предложат малым предприятиям — в материале «Известий».

Как изменения Налогового кодекса затронут россиян

Госдума 10 июля приняла в третьем чтении внесенные кабмином поправки в Налоговый кодекс. Их также одобрил Совет Федерации. Нововведения должны вступить в силу с 2025 года.

Одним из главных изменений в фискальную систему стало введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц. Ставка сбора не изменится для граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год. То есть для россиян, зарабатывающих меньше 200 тыс. в месяц, по-прежнему будет действовать НДФЛ в 13%. Новые требования также не коснутся участников СВО.

Из 64 млн работающего населения нововведение затронет только 3%, отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов. Прогрессия коснется физлиц с доходами:

— от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416 тыс. в месяц) — для них ставка составит 15%;
— от 5 млн до 20 млн (от 416 тыс. до 1,7 млн в месяц) — 18%;
— от 20 млн до 50 млн (от 1,7 млн до 4,2 млн в месяц) — 20%;
— от 50 млн — 22%.

монеты деньги купюры человек раскладывает
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Увеличенной ставкой будет облагаться только сумма превышения. Например, человек с доходом 250 тыс. рублей в месяц уплатит всего 1 тыс. дополнительно к тому, что пришлось бы перечислить при прежних 13% (или на 12 тыс. больше за год с заработка в 3 млн).

В то же время от повышенного НДФЛ закон освободил надбавки к зарплате для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

Предмет сбора: как налоговые изменения отразятся на семьях и регионах
Закон о донастройке фискальной системы принят во втором чтении

Закон также вводит ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, если их доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Фактически это налоговый вычет, который снизит НДФЛ более чем в два раза — с 13 до 6%. Выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывают свыше 10 млн детей, оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Одна из ключевых целей изменений — это повышение справедливости налоговой системы, расширение мер помощи гражданам и развитие программ социальной поддержки, оценил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Владимир Саськов. Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов согласился: в принятом законе четче и точнее прописываются механизмы разного рода вычетов для физлиц.

семья прогуливается по парку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом повышение НДФЛ не ухудшит благосостояние россиян, потому что реформа затронет лишь небольшую часть населения, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. А вот налоговый кешбэк для семей с детьми, наоборот, поможет поднять уровень жизни значительной части граждан.

Закон также преобразует курортный сбор в туристический налог. Речь идет о существующем сейчас обязательном платеже в некоторых регионах, который взимается с отдыхающих вместе со стоимостью проживания в гостиницах. Местные власти станут сами определять, вводить ли этот сбор. Ставка по нему будет увеличиваться постепенно: в 2025-м она составит 1% от стоимости проживания, а затем каждый следующий год будет прибавляться один процентный пункт до 2029-го. Однако установлен лимит — не выше 5% после 2029-го.

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Как поправки в налогах отразятся на бизнесе

Закон об изменениях в фискальную систему также предусматривает повышение налога на прибыль для компаний с 20 до 25%. При этом для предприятий, которые пользуются различными преференциальными режимами (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР), условия не поменяются.

Власти также увеличили порог упрощенной системы налогообложения (УСН) до 450 млн рублей по доходам. Сейчас он составляет 200–266 млн.

При этом «выросшие» средние предприятия обязали платить налог на добавленную стоимость для доходов выше 60 млн. Организации могут выбрать ставку: либо общий режим (20 или 10% для определенных категорий товаров), либо 5 или 7% в зависимости от размера доходов без права на вычеты.

В то же время закон вводит новые преференции для отраслей ИТ и электроники.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Для аккредитованных ИТ-компаний с 2025 по 2030 год вводится льготная ставка по налогу на прибыль — 5% вместо 25% (который устанавливается в базовом варианте для всех остальных сегментов).

Другое важное изменение — налоговая амнистия за дробление бизнеса. Кроме того, с 15 до 7,6% снижаются тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний.

Повышение налога на прибыль может в следующем году отчасти способствовать краткосрочному росту цен, так как некоторые предприятия будут повышать стоимость, чтобы компенсировать выпадающую прибыль, но долго такая ситуация не должна продлиться, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Усиление прогрессивной шкалы НДФЛ можно назвать в целом мягким, однако нагрузка на корпоративный сектор достаточно серьезно увеличится, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В результате нововведений компании могут сократить свои инвестиционные планы, допустила эксперт. Поддержать их могут госзаказ и вложения в импортозамещение.

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