Предмет сбора: как налоговые изменения отразятся на семьях и регионах

Поправки о совершенствовании налоговой системы позволят привлечь дополнительные средства в регионы и тем самым снизить дефицит их бюджетов. Так эксперты оценили параметры законопроекта Минфина, принятого 9 июля во втором чтении. С 2025 года субъекты смогут взимать туристический налог по ставке 1–5% от стоимости проживания в гостинице. Кроме того, им спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом основные изменения в Налоговый кодекс — введение прогрессивной шкалы НДФЛ и повышение налога на прибыль — обеспечат бюджетной системе РФ 2,6 трлн рублей. Какие еще поправки были приняты, как как они повлияют на российскую экономику и благополучие россиян — в материале «Известий».

Какие поправки были приняты

Госдума 9 июля приняла во втором чтении внесенные кабмином поправки в Налоговый кодекс. Законопроект о донастройке фискальной системы был доработан с учетом предложений парламентариев и бизнеса, отметил на пленарном заседании министр финансов Антон Силуанов. Третье чтение в нижней палате запланировано на 10 июля. Ожидается, что изменения вступят в силу с 2025 года.

Всего ко второму чтению поступило 225 поправок — из них к принятию рекомендовали 78, сообщил на заседании председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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В частности, одобрили поправку, освобождающую от повышенного налога на доходы физлиц (НДФЛ) надбавки к зарплате для работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что такое решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина.

Другое важное изменение касается преференций для отраслей IT и электроники. С 2022 года для аккредитованных IT-компаний обнулили налог на прибыль. Сейчас его возобновят, но по льготной ставке. С 2025-го по 2030-й сбор будет 5% вместо 25% , которые устанавливаются в базовом варианте для всех остальных отраслей.

Новая версия законопроекта также предусматривает преобразование курортного сбора в туристический налог. Речь идет о существующем сейчас обязательном платеже в некоторых субъектах, который взимается с отдыхающих вместе со стоимостью проживания в гостиницах, отелях и санаториях.



Сбор будет необязательным — местные власти сами определят, вводить ли его. Ставка по нему будет расти постепенно: начиная с 1% от стоимости проживания в 2025-м и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029-го. При этом установлен лимит — не выше 5% после 2029-го. Доходы от налога полностью зачисляются в региональные бюджеты.

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Кроме того, поправками вводятся стимулы для малых технологических компаний. Так, регионам дадут право в ближайшие пять лет вводить пониженные ставки налога на прибыль для небольших предприятий.

Вместе с налоговыми поправками во втором чтении принят закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Документ предусматривает списание двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам. Однако высвобожденные средства они должны будут направить на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты.

— Регионам это оставляет 1,4 трлн рублей. Такой поддержки со стороны федерального бюджета, со стороны государства регионы не получали никогда. Это решение президента, — отметил глава думского комитета Андрей Макаров.

Основные нововведения налогового пакета

Без изменений остались внесенные к первому чтению поправки по введению пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ. Новые требования не коснутся участников СВО. Изменения затронут физлиц с доходами:

— от 2,4 млн до 5 млн в год (от 200 тыс. до 416 тыс. в месяц) — для них ставка составит 15%;

— от 5 до 20 млн (от 416 тыс. до 1,7 млн в месяц) — 18%;

— от 20 до 50 млн (от 1,7 млн до 4,2 млн в месяц) — 20%;

— от 50 млн — 22%.

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Кроме того, во втором чтении одобрили ежегодную выплату работающим родителям с двумя и более детьми, если их доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Фактически это налоговый вычет, который снизит НДФЛ более чем в два раза — до 6%. То есть власти будут частично возвращать уплаченный сбор — 7 из 13%. По словам Вячеслава Володина, выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей.

Изменения в Налоговый кодекс также затронули налог на прибыль — его планируют увеличить с 20 до 25% . При этом для предприятий, которые пользуются различными преференциальными режимами (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР), законодательство не поменяется.

Вместе с тем порог упрощенной системы налогообложения (УСН) повысят до 450 млн рублей по доходам. Сейчас он составляет 200–266 млн.

Для «выросших» средних предприятий вводится обязанность по уплате налога на добавленную стоимость для доходов выше 60 млн. Компании могут выбрать ставку: либо общий режим (20% или 10% для определенных категорий товаров), либо 5 или 7% в зависимости от величины доходов без права на вычеты.

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По оценке Минфина, налоговые изменения принесут бюджетной системе 2,6 трлн рублей в 2025 году. Большую часть этой суммы обеспечит повышение налога на прибыль организаций — 1,6 трлн. Тогда как прогрессивная шкала НДФЛ обеспечит 533 млрд.

Как поправки в налоговую систему повлияют на регионы

С учетом вносимых поправок дефициты региональных бюджетов должны снизиться, поскольку их доходы вырастут, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

По данным Казначейства, консолидированные бюджеты субъектов РФ в I квартале исполнены с дефицитом 330,7 млрд рублей.



Большая часть сборов будет поступать, как и сейчас, в бюджеты регионов, меньшая — в федеральную казну, сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

— В значительной степени от повышения налогов также выиграют дотационные субъекты , а также регионы, которые не богаты природными ресурсами и где не зарегистрированы крупнейшие российские корпорации, — добавила эксперт.

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В целом для экономики России повышение двух важнейших налогов (подоходного и корпоративного) выгодно, поскольку сокращение дефицитов региональных и федерального бюджета может ослабить инфляционное давление, подчеркнула Наталья Мильчакова. Однако, по ее словам, такой эффект проявится не скоро, а только к концу следующего года.

В результате совершенствования налоговой системы произойдет справедливое перераспределение средств между регионами, поскольку дополнительные сборы будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через перечисления федказны, отметила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Кроме того, у регионов высвободятся дополнительные средства от списания большей части задолженности — эти деньги субъекты смогут направить на территориальное развитие, заключила эксперт.

Как повлияют налоговые изменения на граждан

Основная дополнительная нагрузка ляжет на бизнес, в том числе в первичных секторах экономики, сказал Владимир Климанов из Президентской академии. Для граждан же, по словам эксперта, существенного увеличения нагрузки в результате поправок не произойдет.

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По оценкам Минфина, прогрессивная шкала коснется только 3% трудоспособного населения страны , то есть около 2,5 млн человек.

Возможное замедление роста потребительских расходов из-за повышения налогов для состоятельных граждан и часть среднего класса может частично компенсировать вычет для малообеспеченных семей, оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Запрос на повышение налоговой нагрузки, по существу, возник в результате новых расходов на цели, поставленные в президентском послании Федеральному собранию и майском указе. Альтернативный вариант финансирования этих трат за счет увеличения заимствований или расходования средств ФНБ был бы более проинфляционным и ухудшил бы среднесрочные показатели стабильности госфинансов, — добавила она.