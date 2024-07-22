«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»

От донастройки налоговой системы выиграют как федеральный, так и региональные бюджеты. Впрочем, гораздо важнее — чтобы не было выпадающих доходов. Об этом рассказала директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. Она подчеркнула: сейчас стоит много приоритетных задач, требующих расходов. Поэтому основная работа ведомства направлена на достижение максимальной прозрачности и привлечение дополнительных средств. По словам Елены Лебединской, значимых рисков недостижения прогноза по доходам нет, хотя оценивать нефтегазовые поступления всегда сложно. Как возможное повышение ключевой ставки будет влиять на бюджет, а введение туристического налога отразится на субъектах РФ — в интервью «Известиям».

«Поправки в бюджет предусматривают рост прогноза по внутреннему НДС почти на 5%»

— Как вы оцениваете уровень исполнения доходов федерального и консолидированного бюджетов за первое полугодие 2024-го?

— В целом итоги первых шести месяцев достаточно позитивные. У нас хорошее исполнение как по федеральному, так и по региональным бюджетам, фиксируем рост по всем ключевым видам поступлений. Ситуация выглядит позитивно и устойчиво. Так, доходы федеральной казны за полгода составили 17,1 трлн рублей — это на 38% больше показателя января–июня 2023 года, при этом дефицит по сравнению с прошлым годом снизился с 2,4 трлн до 929 млрд.

— Счетная палата в отзыве на бюджет на эту трехлетку отмечала риск непоступления 84 млрд рублей в этом году, в основном из-за недостачи по внутреннему налогу на добавленную стоимость (НДС). Видите ли вы такие риски? И по каким еще статьям может быть недостача?

— На данный момент мы не видим таких рисков. Более того, поправки в бюджет предусматривают рост прогноза по внутреннему НДС почти на 5% (с 7,7 трлн до 8,1 трлн рублей). Это связано с изменениями темпов роста и номинального выражения ВВП в макроэкономическом прогнозе. Исполнение идет уверенно, в рамках наших ожиданий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается других статей, то в целом всё сбалансировано. Было некоторое перераспределение ожидаемых поступлений. Однако значимых рисков недопоступления доходов нет.

— Говоря о поправках в бюджет на этот год, с чем связано незначительное понижение доходов в прогнозе на конец года на 3 млрд рублей — с 35,065 трлн до 35,062 трлн?

— Это связано с изменением структуры доходов. В поправках мы повысили прогноз ненефтегазовых поступлений (на 516,2 млрд, до 24,1 трлн) и несколько снизили ожидания по сырьевым (на 519 млрд, до 11,0 трлн). Величины, на которые они меняются, очень похожи — это случайное совпадение.

При составлении бюджета в прогнозе закладывались более оптимистичные предпосылки по нефтегазовым доходам, в первую очередь по ценам, теперь учитывается фактическая динамика. Несмотря на снижение прогноза, сырьевые поступления всё равно остаются выше базовых — Фонд национального благосостояния пополняется. При этом по ненефтегазовым статьям наблюдается положительная динамика, в том числе по НДС и по налогу на прибыль.

За счет такого перераспределения общее изменение доходов в поправках небольшое, но структура поменялась.

— В прошлом году бюджет получил 884 млрд неучтенных в прогнозе поступлений. Есть ли вероятность, что в 2024-м казна получит сопоставимые или даже большие доходы, которые не вошли в план?

— Таких поступлений мы не ожидаем. Ситуация прошлого года была уникальной: часть неучтенных средств составил налог на сверхприбыль, решение о котором было принято в середине года и который принес казне более 315 млрд рублей в 2023 году. Кроме того, поступали и безвозмездные платежи от возвратов неиспользованных средств прошлых лет. К тому же в 2023 году поправок в бюджет не было.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В этом году ситуация принципиально другая: изменения ожиданий уже отражены в финансовом плане. Учтены также поступления в части прибыли Центрального банка, которые не вошли в прогноз. Сюрпризов по части неучтенных доходов в этом году не будет.

И еще технический момент — есть ряд доходов, не учитываемых в плане. Это безвозмездные поступления, которые расходуются через резервный фонд правительства. Их невозможно спрогнозировать заранее.

«Изменение ставки в июле не повлияет на доходы бюджета от налога на вклады в этом году»

— Минфин прогнозирует, что объем поступлений в бюджет от повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для состоятельных граждан в этом году составит 181 млрд. Ожидаете ли вы превышения прогноза по этой статье, учитывая растущие доходы населения?

— Существенного превышения в этом году не ожидается. Оценка достаточно свежая — она вошла в поправки бюджета, которые учли обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития России. Согласно ему, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024-м (изначально ожидалось 2,8%).

Если посмотреть динамику прошлых лет, значимых отклонений по повышенной ставке НДФЛ не возникает.

— Многие аналитики ожидают, что Центробанк в скором времени повысит ключевую ставку. Как это может отразиться на доходах бюджета от налога на вклады?

— НДФЛ с депозитов в этом году будет поступать впервые. Доход от процентов по вкладам облагается налогом сверх фиксированной величины, зависящей от ключевой ставки. (Так, для расчета необлагаемой налогом суммы нужно умножить 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки в течение года, когда были получены проценты. Однако учитывается максимальная величина ставки ЦБ лишь на начало каждого месяца. В этом году с дохода выше этого уровня придется заплатить НДФЛ 13%, если же поступления окажутся более 5 млн рублей — 15%. Сбор за прошедший год нужно заплатить до 1 декабря 2024-го. — «Известия»)

Возможное изменение ставки в июле не повлияет на доходы бюджета от налога на вклады в этом году (потому что в этом году россияне заплатят за доходы с депозитов за 2023-й. Тогда максимальный уровень ключевой на начало месяца составлял 15%. — «Известия»). Поэтому оценка доходов бюджета по этой статье порядка 100 млрд рублей адекватна и достаточно реалистична.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Уже осенью Минфин представит проект бюджета на следующую трехлетку. Как продвигается составление главного финансового плана страны? Какие доходы сложнее всего прогнозировать?

— Значительную часть доходов прогнозировать довольно сложно. Бывают неожиданные факторы и изменения, тем не менее оценка доходов бюджета — это проверенный механизм и четко построенная процедура, в которую вовлечено много лиц. Поэтому серьезных трудностей с прогнозированием сейчас нет.

Наибольшие сложности возникают с оценкой доходов, зависящих от непредсказуемых внешних факторов. Всегда есть дискуссия по нефтегазовым поступлениям, которые связаны с ценами на нефть.

В целом предварительный прогноз на трехлетку уже сформирован, ближе к осени будем его уточнять. Сейчас основную роль играет изменение налогового законодательства, которое мы будем учитывать. Вероятно, будет новый прогноз макроэкономики, и мы, соответственно, на него также отреагируем.

«Поступления от 13% НДФЛ идут в регионы, всё, что сверх этого, — в федеральный бюджет»

— По оценкам Минфина, налоговые поправки принесут бюджетной системе примерно 2,6 трлн рублей в следующем году. Основной прирост придется на увеличение налога на прибыль для организаций. Как эти изменения отразятся на регионах и федеральной казне?

— В части налога на прибыль повышается ставка, зачисляемая в федеральную казну, поэтому федеральный бюджет получит дополнительные средства.

Что касается НДФЛ, то вводится прогрессивная шкала, и доходы от этого будут распределяться так — поступления от 13% НДФЛ идут в регионы, а всё, что сверх этой величины, — в федеральный бюджет. Соответственно, прирост будет только у последнего.

При этом поправки, предусматривающие увеличение порога доходов по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 266 млн до 450 млн, обеспечат дополнительные средства по УСН регионам. Изменения также предполагают введение НДС для компаний, которые зарабатывают больше 60 млн в год. Такое нововведение, в свою очередь, повысит поступления федеральной казны.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Важнейший вопрос при подготовке бюджета с учетом налоговых поправок — чтобы не было выпадающих доходов.

— Как на регионах может отразиться закрепление права вводить туристический налог?

— Туристический налог — это местный сбор, поступающий в бюджет непосредственно того населенного пункта, где находится объект размещения отдыхающих. Это дополнительные местные доходы, похожие на курортный сбор, который сейчас действует в некоторых регионах.

Введение туристического налога даст позитивный финансовый результат тем регионам, где есть потенциал для привлечения туристов.

— Какие задачи в части доходов сейчас стоят перед Минфином? Какая ведется работа по совершенствованию системы их администрирования?

— Перед нами стоит много приоритетных задач, обозначенных президентом. Поэтому основная работа с доходами направлена на достижение максимальной прозрачности при администрировании доходов и привлечение дополнительных средств.

Мы работаем над регламентацией и организацией процесса прогнозирования, а также над улучшением собираемости и управления долгами.

«Использование цифрового рубля для отслеживания расходов более актуально»

— Готовятся ли новые меры для улучшения администрирования доходов?

— Это постоянный процесс. Например, мы будем совершенствовать управление доходами и задолженностью в том числе на региональном уровне. Это предусмотрено в поправках в Бюджетном кодексе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также планируем мероприятия по методологической поддержке администраторов доходов, чтобы система была более единообразной, понятной и прозрачной. Госорганы должны четко понимать свои задачи и приоритеты. И речь идет не только о крупных — налоговой и таможенной службах. Мы хотим охватить все ведомства, чтобы система управления доходами была единой для всех.

— Насколько перспективным инструментом вам кажется цифровой рубль для улучшения администрирования доходов? Может ли он помочь в отслеживании поступлений?

— Цифровой рубль — это в первую очередь еще один вид платежа. С точки зрения доходов отслеживание не является остро необходимым. Когда перечисляется какой-то платеж, это, как правило, закреплено в каком-то документе, например налоговые или таможенные декларации, постановления по штрафам. И есть абсолютно четкое понимание, откуда пришли деньги. Использование цифрового рубля для отслеживания расходов более актуально.

Сейчас важный инструмент бюджетного процесса — портал «Электронный бюджет». Мы стремимся к информатизации и цифровому согласованию всех элементов. В ближайшее время мы подгрузим в «Электронный бюджет» методики прогнозирования и весь процесс их согласования. Сейчас это происходит на уровне переписки и ведомственных приказов. В целом будем и дальше развивать эту систему в сторону прозрачности и гибкости.