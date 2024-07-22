Медведчук объяснил, почему Западу невыгодна влиятельная Украина

Запад активно добивался деиндустриализации Украины, чтобы сделать ее сырьевым придатком Европы и использовать против России, в этой конфигурации сильная и влиятельная Украина ему была не нужна, написал в своей статье для «Известий» председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Украина в новых экономических отношениях должна продавать западным компаниям сырье по одной цене, а те продают его третьим странам уже по другой. Таким образом страну сделали сырьевым придатком для третьих стран, сдирая и с них, и с Украины по три шкуры. <…> Коллективный Запад настойчиво и систематически готовил Украину как таран против России, и никакая мирная, богатая и влиятельная Украина ему была не нужна», — пишет Медведчук.

По его словам, при такой «помощи» со стороны европейских стран и США у Украины не было ни одного шанса построить современное государство.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье Виктора Медведчука для «Известий»:

Украинский суверенитет и независимость канули в Лету