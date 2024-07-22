Применение цифрового рубля сочли актуальным для отслеживания расходов бюджета
Использование цифрового рубля актуально для отслеживания бюджетных расходов, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
«Цифровой рубль — это в первую очередь еще один вид платежа. С точки зрения доходов отслеживание не является остро необходимым», — добавила она.
Когда перечисляется какой-то платеж, это, как правило, закреплено в каком-то документе, например налоговые или таможенные декларации, постановления по штрафам, продолжила Лебединская. По ее словам, есть абсолютно четкое понимание, откуда пришли деньги в бюджет. Поэтому применение цифрового рубля для отслеживания расходов более актуально, заключила представитель Минфина.
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«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»