В Минфине ожидают 181 млрд доходов от налога на богатых в 2024 году
В бюджетных поправках Минфин прогнозирует, что объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для граждан с доходами от 5 млн рублей в год в 2024 году составит 181 млрд. Эта оценка учла обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.
«Согласно этому прогнозу, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024-м (изначально ожидалось 2,8%)», — добавила она.
Представитель Минфина отметила: если посмотреть динамику прошлых лет, значимых отклонений по повышенной ставке НДФЛ не возникает.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»