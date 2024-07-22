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В Минфине ожидают 181 млрд доходов от налога на богатых в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В бюджетных поправках Минфин прогнозирует, что объем поступлений в казну от повышенной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для граждан с доходами от 5 млн рублей в год в 2024 году составит 181 млрд. Эта оценка учла обновленный прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента доходов Министерства финансов Елена Лебединская.

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«Согласно этому прогнозу, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 5,2% в 2024-м (изначально ожидалось 2,8%)», — добавила она.

Представитель Минфина отметила: если посмотреть динамику прошлых лет, значимых отклонений по повышенной ставке НДФЛ не возникает.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Значимых рисков недопоступления доходов в бюджет нет»

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