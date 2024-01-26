Швейцарский мир: Запад сделал попытку выйти на диалог с РФ по Украине

Заявления Швейцарии о готовности помочь в урегулировании российско-украинского кризиса, о чем заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, — это попытка оставить открытым окно для потенциальных переговоров, считают эксперты. Почему Швейцария вспомнила о своем нейтральном статусе и может ли это быть поручением Запада — в материале «Известий».

Швейцария предложила стать посредником в переговорах

Среди мероприятий министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке была и встреча с его коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом. Швейцарский дипломат по ее итогам заявил журналистам, что стороны обсудили выполнение «формулы мира», которую продвигают украинцы, и допустил, что не весь десятипунктный план Киева может стать базой для переговоров РФ и Украины.

Глава МИД Швейцарии, по словам Лаврова, пытался убедить его, что Берн готов стать посредником в вопросе урегулирования конфликта. Однако российский министр отметил: потенциальная возможность Швейцарии стать медиатором в российско-украинском кризисе затрудняется как ее собственной стратегией, предусматривающей заинтересованность страны выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против нее, так и тем, что Берн с 2022 года поддерживал все пакеты антироссийских санкций ЕС.

«Эти примеры отражают, насколько системно главный гарант западного единства вбивает в головы даже нейтральным странам необходимость выступать с антироссийских русофобских позиций. Это печально», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Швейцария пытается поправить свое положение нейтрального государства, считает эксперт дискуссионного клуба «Валдай», и.о. завкафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин.

— Страна традиционно гордится своим нейтралитетом и пытается сохранить некую демонстрацию своей особой позиции даже в условиях, когда она присоединилась к санкциям против России и проводит политику в русле западного курса, — заявил Истомин «Известиям». — Отдельным представителям Европы, в том числе, наверное, швейцарским, хотелось бы увидеть то же самое, что было в 2014, 2015 годах (Минские соглашения. — «Известия»), чтобы просто поменьше стреляли, чтобы было прекращение огня без попытки разрешить сложные политические коренные противоречия.

Обращает на себя внимание, что это уже не первая попытка Швейцарии выступить в роли европейского голубя мира. Так, 20 января президент страны Виола Амхерд заявила о необходимости провести мирный саммит по Украине как можно скорее, и для этого она предложила территорию Швейцарии. Амхерд также настояла на том, что запланированный саммит не сможет стать площадкой для мирных переговоров без Москвы, которую другие европейские страны звать на него пока не намерены.

Об очевидной необходимости вести переговоры о мире в присутствии России Швейцария говорила и на Всемирном экономическом форуме в Давосе (15–19 января).

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал глава МИДа Иньяцио Кассис на пресс-конференции.

Что мешает переговорам РФ и Украины

В условиях, когда диалог между Россией и Западом практически полностью остановлен, для США и Европы важно сохранять приоткрытые двери для будущих переговоров, считает руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. На роль потенциального канала для коммуникаций отлично подходит Швейцария.

— В условиях острого конфликта в Европе и за ее пределами Берн хочет подтвердить свой статус непредвзятого переговорщика и сохранить за собой место нейтрального государства в условиях кризиса России и Запада, во время которого Швейцария поддержала санкции в отношении РФ и включение Финляндии и Швеции в НАТО, — считает эксперт.

Тем не менее говорить, что Запад ищет диалога между Россией и Украиной, сложно, равно как и предполагать, что через Швейцарию иностранные партнеры Киева пытаются протолкнуть идею старта поиска мирных договоренностей.

— Чтобы проводить посреднические переговоры и выступать с такой инициативой, нужно хотя бы обозначить какие-то пункты для переговоров, они же этого не сделали, — говорит «Известиям» бывший заместитель генсека ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. — Это больше их собственная идея, нежели подсказанная Западом, иначе они бы обозначили какие-то пункты плана. Швейцария отрабатывает свои возможности посредничества, чтобы отойти немного от своей прозападной позиции на позиции нейтралитета, присущего этой стране.

Россия же неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам. Об этом в том числе говорил и Сергей Лавров. Однако он подчеркивал, что предложения о прекращении огня рассматриваться не будут из-за того, что Москву уже один раз обманули.

«Напомню, что мы никогда не отказывались и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», — сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.

Тем не менее в нынешних условиях этот диалог практически невозможен. На Украине продолжает действовать указ президента Зеленского, запрещающий вести переговоры с Россией, к тому же сам украинский лидер отверг заключение мира с Россией «любой ценой».

Владимир Путин в январе 2024 года указал, что подобное решение со стороны Украины — лишнее подтверждение, что власти страны несамостоятельны.

«Сейчас публично сказали, в том числе руководитель этой самой переговорной группы [Давид Арахамия], а он, между прочим, руководитель правящей партии в парламенте, в раде, сказал: «Да, мы были готовы, но приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил не реализовывать эти договоренности». Ну придурки, нет?!» — говорил президент РФ.

Под вопрос возможные мирные переговоры ставит и инцидент со сбитым ракетами ВСУ самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации России. Утром 24 января борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома Чкаловский, вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. В Минобороны РФ заявили, что Украина знала о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию. Произошедшее Россия назвала терактом.