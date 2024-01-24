Заграница не поможет: ЕС не хочет подключать Украину к своему рынку

Украина развалит налаженный рынок ЕС из-за огромного аграрного потенциала, а ущерб от поддержки Киева на фоне потенциального вступления в союз ощущается уже сейчас, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Они подчеркнули, что в первую очередь от него страдают аграрии и рабочие. Масштабные протесты фермеров начались в Литве, последовав за забастовками коллег по цеху в Германии, а также за демонстрациями дальнобойщиков в Польше, Венгрии и Словакии. К чему приведет интеграция Украины — в материале «Известий».

Литовские фермеры недовольны бездействием властей

В Европе один за другим вспыхивают протесты рабочих в связи с проблемами в экономике, в то время как власти стран ЕС продолжают оказывать финансовую поддержку гражданам другой страны — Украины. В Литве, которая проявила себя одним из главных союзников Киева и рьяных критиков Москвы, с 23 по 26 января проходит марш фермеров. К ключевым административным зданиям в Вильнюсе со всех уголков страны стекаются колонны из тракторов и лесовозов с прицепами. Хотя демонстранты заявили, что оставят возможность для проезда, передвижение будет серьезно ограничено. Ожидается, что в митингах примут участие 3,5 тыс. человек. Перед демонстрантами выступят министр окружающей среды Литвы Симонас Гентвилас, а также президент Гитанас Науседа.

Тракторы литовских фермеров во время марша к административным зданиям в Вильнюсе Фото: соцсети

Аграрии выражают свое недовольство бездействием властей в решении актуальных проблем в сельскохозяйственном секторе с начала января. Фермеры устали от затяжного кризиса в молочной промышленности, который начался еще в 2014 году, когда Литва лишилась доступа к обширному российскому рынку. Еще в 2019-м один из крупных местных бизнесменов в связи с образовавшейся жесткой конкуренцией заявил, что литовских аграриев душат Польша, Эстония и Украина.

Кроме того, фермеры страдают от повышения с 2024 года акциза на энергоносители, в том числе на дизель, необходимый для сельхозтехники, — санкционная политика Литвы в отношении РФ, включая энергосектор, так же, как и других прибалтийских стран и ЕС в целом, сильно бьет по собственной экономике. В связи с ограничениями растут цены не только на топливо, но и на электроэнергию и продукты питания. В этих условиях жители Литвы вынуждены экономить и сокращать потребление. Многим местным компаниям приходится увольнять сотрудников и приостанавливать работу.

Протесты рабочих проходят по всей Европе

Фермеры из Германии бастуют еще с декабря 2023 года. Последняя крупная акция прошла с 8 по 15 января, когда они перекрывали улицы больших городов. Аграрии требуют от властей пересмотреть планы по урезанию сельскохозяйственных субсидий. Так правительство решило сэкономить, чтобы закрыть образовавшуюся дыру в бюджете размером в €17 млрд. Брешь возникла из-за нецелевого использования средств, которые были выделены на борьбу с последствиями пандемии COVID-19.

23 января в Германии началась еще и недельная забастовка железнодорожников, которая не только парализует сообщение, но и грозит огромными потерями. По расчетам экспертов, акция обойдется транспортному сектору страны в €30 млн в день, а общие убытки в конечном итоге могут достичь €1 млрд. В Ассоциации немецкой автомобильной промышленности заявили, что забастовка оказывает негативное влияние на логистику в Германии и во всей Европе. Профсоюз машинистов GDL требует сокращения рабочих часов с полным сохранением зарплаты, на что госоператор железных дорог Deutsche Bahn соглашаться не намерен.

Массовая акция протеста фермеров в Берлине. 15 января 2024 года Фото: TASS/AP/Ebrahim Noroozi

Забастовки нависают и над немецким авиасектором, о чем намекнули в профсоюзе Verdi. Активисты никак не могут договориться с Lufthansa, флагманским перевозчиком Германии, о повышении зарплат для сотрудников компаний авиагруппы и единовременных выплатах в связи с ростом инфляции.

Не устают протестовать аграрии из Франции, которые заявляют, что их средства к существованию находятся под угрозой: розничные торговцы продуктами питания усиливают на них давление, чтобы снизить цены из-за инфляции. Французские рабочие также недовольны налогом на тракторное топливо, низкими ценами на импорт и правительственной бюрократией.

Железнодорожный вокзал в Эссене. В результате забастовки железнодорожников Германии было отменено большинство поездов Фото: AP Photo/Martin Meissner

Вообще, забастовки железнодорожников и особенно фермеров — это традиционная борьба каждый год. Те же аграрии не очень конкурентоспособны относительно поставщиков крупных корпораций, поэтому их надо содержать и им надо помогать. Это в том числе вопрос национальной безопасности, отмечает доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Однако нельзя упускать из виду украинский фактор.

Польские дальнобойщики с ноября 2023 года неделями блокировали пограничные переходы с Украиной, выступая против льгот для соседей, которые они считают необоснованными — в ЕС разрешили украинским компаниям перевозить грузы в страны союза без квот и оформления соответствующих разрешений. В середине января водители фур согласились приостановить протесты до 1 марта в обмен на обещание властей выполнить их требования, например, о введении проверки, чтобы украинские перевозчики не предоставляли несогласованные дополнительные услуги. Однако Польша — не единственная страна, где украинский конфликт коснулся сектора перевозок. Вслед за поляками блокировать движение большегрузов на КПП принялись дальнобойщики из Словакии и Венгрии.

Венгерские протестующие вывесили флаги на своих машинах на пограничном переходе Венгрия – Украина в рамках протеста венгерских перевозчиков. 13 декабря 2023 года Фото: REUTERS

Решение Евросоюза в июне 2022 года облегчить работу украинским компаниям усложнило работу их собственным, так как транспортировка товаров для первых стала значительно дешевле. Несмотря на это, в марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие льгот до 30 июня 2024 года. В конце 2023-го в Ассоциации грузоперевозчиков Центральной Европы призвали Еврокомиссию, а также министров транспорта стран ЕС расторгнуть транспортное соглашение с Киевом. Под обращением подписались главы ассоциаций грузоперевозчиков Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

К чему приведет интеграция Украины в рынок ЕС

Другой огромной проблемой остаются поставки зерна. В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны союза беспошлинно, что ударило по фермерам стран Восточной и Центральной Европы, среди которых многие поддерживают Украину. В результате, по итогам года, объем поставок украинской сельхозпродукции в страны ЕС вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом предыдущих 12 месяцев. А доля экспорта сельхозпродукции в ЕС и вовсе превысила половину всех украинских сельхозпоставок, достигнув 55,5%. Еще в апреле 2022 года Польша, Венгрия, Болгария, а также Словакия в одностороннем порядке предусмотрительно ограничили импорт ряда украинских культур. Под давлением аграрного лобби этих стран Еврокомиссии в мае пришлось со своей стороны ввести общий запрет, включив в него Румынию, при этом разрешив транзит через эти страны. В сентябре 2023 года срок эмбарго истек, но Варшава, Будапешт и Братислава решили не отказываться от односторонних ограничений. Зерновой вопрос даже стал причиной конфликта Варшавы и Киева, несмотря на то что Польша яростно поддерживает Украину в отношении конфликта с РФ. На фоне перипетий с эмбарго президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский публично обменивались колкостями. Первый сравнил Украину с утопающим, второй призвал не устраивать «политический театр».

— На самом деле еще в 2010-х годах проводились расчеты Евросоюза в отношении вступления Украины, и ярым противником вхождения в ЕС выступала Польша. Та самая Польша. Учитывая огромный аграрный потенциал Украины, ее поставки должны сделать бессмысленной как минимум половину польского сельского хозяйства, — рассказал «Известиям» Андрей Суздальцев.

Отправка украинского зерна на экспорт через порт Констанца в Румынии Фото: TASS/Thomas Trutschel

23 января в МИД Венгрии заявили о желании возобновить запрет Евросоюза на поставки зерна с Украины в страны Центральной Европы. Пока, как сообщают источники Financial Times, в ЕС рассматривается возможность введения квот на мясо птицы, сахар и яйца. В целом же украинские поставки только растут. В 2022–2023 маркетинговом году (с 1 июля по 30 июня) страна экспортировала 48,9 млн т зерна и бобовых, а за предыдущий период показатель составил 48,3 млн т. Эксперты уверены, что дальнейшее наращивание поставок создаст жесткую конкуренцию европейским фермерам. Включение же Украины в рынок ЕС на правах страны-члена станет обременительным для всего союза.

— Украина растеряла свой экономический потенциал, перестав быть промышленно развитой страной. Последнее время там просто эксплуатировали то, что получили по наследству от СССР. Поэтому в нее нужно также вкладывать много ресурсов и средств, что сейчас вряд ли нужно Евросоюзу, учитывая собственные проблемы, — отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Очевидно, что Украина уже наносит ущерб европейскому рынку, где страны-производители давно закрепились в определенных сегментах экономики. Полная интеграция Украины в местный рынок определенно внесет дисбаланс. Если страна в конечном итоге окажется полноценным членом ЕС, она его развалит за два-три года, уверен Суздальцев.