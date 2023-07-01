Через «плечо»: помогут ли агроагрегаторы фермерам сбывать продукцию

Минсельхоз России намерен распространять опыт Тульской и Липецкой областей по сбыту фермерской продукции при помощи специального агрегатора в торговые сети на другие регионы. Причем такая практика может пригодиться и за пределами России, в пространстве ЕАЭС, считают в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. Вместе с тем эксперты полагают, что, скорее всего, возникнет проблема комиссии, которую наверняка потребует агрегатор, создаваемый при участии торговых сетей. Также актуален вопрос о гарантии сохранения уровня ставки в течение определенного периода. Специалисты считают, что эти болезненные моменты должны регулироваться на уровне государства. Подробнее — в материале «Известий».

Агрегаторы в сборе

Правительственная комиссия согласилась с целесообразностью проработки вопроса о наделении субъектов Российской Федерации правом создания центров региональной фермерской продукции — агроагрегаторов, следует из протокола заседания по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий (документ есть в распоряжении «Известий»). К этому призвала правительство большая группа парламентариев из обеих палат Федерального собрания.

В настоящее время Минсельхозу России поручено направить в субъекты РФ информацию о реализации пилотных проектов, призванных обеспечить фермерские хозяйства дополнительным каналом сбыта через торговые сети на территории Тульской и Липецкой областей, с рекомендациями по организации аналогичных агрегаторов в субъектах страны.

Фото: Global Look Press/Ministry of Industry and Trade o

В ТПП указывают, что имеющийся опыт может быть распространен не только на другие регионы России, но и на союзные страны, например в пространстве ЕАЭС. Это позволит увеличить число экспортеров среди отечественных крестьянско-фермерских хозяйств и повысить узнаваемость их брендов в мире.

— Появление подобного агрегатора поставок сельхозпродукции в торговых сетях создаст благоприятные условия для малых форм хозяйствования по выходу в торговые сети — появляется дополнительный канал сбыта, снижаются затраты на логистику. Для населения это возможность приобрести качественную фермерскую продукцию в ближайшем магазине, — сказал «Известиям» зампредседателя кабинета министров, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов.

По его словам, в настоящее время фермеры действительно испытывают трудности с выходом в торговые сети. Этому мешает ряд сложностей:

— предприятия не могут выдержать графика поставки и предоставить требуемые сетям объемы продукции;

— трудности доставки продукции, особенно на дальние расстояния, отсутствие собственных ресурсов для надлежащего хранения и транспортировки выращенной продукции;

— жесткие требования ритейлеров к поставщикам;

— низкая потребительская привлекательность товара из-за отсутствия системы стандартизации фермерских продуктов, в результате — отсутствие заинтересованности супермаркетов в работе с мелким производителем;

— более высокая себестоимость продукции по сравнению с импортной.

— Из-за возросшей в последнее время монополизации торговли продуктами в розничных сетях цены в магазинах мало зависят от цен производителей, поэтому создание агрегаторов поставок сельхозпродукции — это движение в правильном направлении, — отметил член комитета думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Петр Коротченко. — Эта мера имеет цель сократить путь качественной продукции до потребителя и, главное, повлиять на ее стоимость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Вместе с тем он предполагает, что в масштабах страны создание агрегаторов существенно не повлияет на продовольственные цены и развитие сельскохозяйственной отрасли, хотя мера окажет определенную поддержку небольшой части наших фермеров. Эксперт полагает, что на себестоимость и цены на продукты в магазинах может повлиять отмена закона о навозе, который неизбежно вызовет подорожание животноводческой продукции, и, например, замена обязательной маркировки продовольственных товаров на добровольную.

Трудности переноса

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова несколько сомневается в том, что тульско-липецкий опыт агроагрегаторов сможет безотказно работать сразу во всех регионах страны. Для агрегатора главное — логистика, наличие транспортной, складской инфраструктуры. Тульская и Липецкая области довольно компактные, их площадь около 25 тыс. кв. км, при этом дорожная инфраструктура хорошо развита (более 16 тыс. км автодорог в каждом из этих регионов), высока степень вовлеченности сельского населения в кооперацию, даже частные подворья и приусадебные участки сдают на переработку переизбыток плодоовощной продукции, полагает эксперт.

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

— При этом совершенно иная картина в северных и дальневосточных регионах, где имеет место, по сути, «золотая» логистика, дорогое логистическое плечо, — подчеркивает сенатор. — Например, та же Республика Коми имеет площадь свыше 415 тыс. кв. км, а протяженность дорог — порядка 8 тыс. км. Похожие трудности в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, в Приморском крае.

Поэтому в этих регионах локальный успех Тульской и Липецкой областей вряд ли возможен, допускает сенатор Епифанова. Красноречива парадоксальная ситуация, когда тепличное хозяйство Сосногорска (Республика Коми) фактически всю продукцию вынужденно отправляет в торговые сети другого региона — в Киров — и эта продукция не поступает в магазины Коми из-за логистических трудностей и отсутствия условий хранения.

С мнением сенатора согласны в той же Тюменской области. Доцент кафедры экономики, организации и управления АПК ГАУ Северного Зауралья Ольга Кириллова отмечает, что европейские регионы, опыт которых обсуждается на предмет целесообразности, имеют оптимальную транспортную логистику (не больше 50 км от места производства до места переработки продукции).

— Поэтому, например, в нашем регионе данная схема логистического плеча может быть реализована только в восьми районах юга Тюменской области, — поясняет Ольга Кириллова. — Без промежуточных площадок сбора и первичной переработки, с последующим перемещением в центр переработки это экономически нецелесообразно. Проще говоря, в той же Тюменской области опыт может быть реализован с рядом оговорок только в городах ХМАО с численностью больше 100 тыс. жителей. И получается, что для выстраивания данной схемы в нашем регионе необходимы специальные программные проекты.

Ольга Кириллова разъясняет, что агрегатор учитывает в первую очередь особенности работы с федеральными и региональными торговыми сетями. Одна из крупнейших ритейл-сетей, например, предлагает мелким фермерам схему агрегатора, но ставит ограничители — доход до 200 млн рублей.

— Если вспомнить поговорку «новое — это хорошо забытое старое», то агрегатор — это осовремененная версия советских заготконтор с небольшим отличием в организации документооборота, источниках финансирования деятельности и названии, — отмечает экономист. — Используя аналогию с советской системой и опыт зарубежных фермеров по реализации продукции, можно найти эффективные альтернативы агрегаторам — сельскохозяйственные, фермерские рынки, ярмарки, в цифровом пространстве — торговля на маркетплейсах, классифайдах. Площадки есть, но они не работают с фермерами или не продвигаются в сети создателями.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

При этом маркетплейс Россельхозбанка «Свое родное», по мнению опрошенных фермеров, привлекателен для продавцов по условиям и затратам на реализацию через площадку, но непопулярен у покупателей.

По словам Ольги Кирилловой, чтобы агрегатор имел экономическую целесообразность поставок фермерской продукции в торговые сети в приложении, скажем, к условиям Крайнего Севера, нужно рассматривать ряд параметров: доход на душу населения в данном регионе, соотношение городского и сельского населения, соотношение мужчин, женщин и детей, преобладающие религии в данном регионе — от этого зависит характер, сезонность и тип потребления, основные источники дохода в данном субъекте.

Кроме того, большая проблема связана с тем, что крупные сети с осторожностью относятся к продукции фермеров , утверждает президент ТПП РФ Сергей Катырин. Причин несколько: фермерам сложнее встать на полки ретейлеров, поскольку нет возможности гарантировать постоянство объемов. Предприниматели сталкиваются с трудностями при ведении документооборота, слабо разбираются в вопросах логистики.

Однако, на его взгляд, главной загвоздкой остается высокая себестоимость продукции: конкурировать по цене фермерам объективно не по силам из-за небольших размеров их бизнеса.

— Поэтому создаваемые агроагрегаторы должны заниматься комплексной поддержкой фермеров «от поля до полки», — говорит Катырин. — Речь не только о консультациях, но и об обеспечении транзита продукции в региональные хабы для мойки, фасовки, упаковки, последующей ее отправке в распределительные центры или напрямую в точки продаж. Если механизм будет выстроен так, что ритейлер возьмет на себя большую часть функций, это упростит работу фермеров и откроет для них дополнительный эффективный механизм сбыта.

Однако в этом случае , продолжает глава ТПП РФ, встает вопрос комиссии, которую наверняка потребует агрегатор, создаваемый при участии торговой сети. Второй вопрос — гарантия сохранения уровня ставки в течение определенного периода. Эксперт полагает, что эти моменты должны регулироваться на уровне государства.

Только этого мало

Некоторые эксперты считают, что кроме агрегаторов в данный момент нужно активнее развивать оптовые продовольственные рынки. По оценке Всемирного союза оптовых рынков, от 40 до 80% овощей, фруктов, мясной, рыбной и другой скоропортящейся продукции, производимой отечественными игроками (преимущественно малыми и средними сельхозпредприятиями), реализуется через оптовые продовольственные рынки и по этой причине эти каналы сбыта поддерживаются государством.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Оптовые продовольственные рынки имеют существенные преимущества по сравнению с оптовыми распределительными центрами и торговыми сетями, которые в меньшей степени нуждаются в господдержке, — утверждает руководитель КНМЦ Центросоюза России, гендиректор Союза рынков России Сиражудин Нуралиев.

Он отмечает, что госконцепция развития оптовых продовольственных рынков в РФ дают возможность малым и средним сельхозпредприятиям решить проблему сбыта продукции через региональные союзы потребительской кооперации и более эффективно использовать существующую торгово-сбытовую инфраструктуру для восстановления и развития кооперативных каналов сбыта.

— Важное место может быть отведено созданию закупочно-сбытовых кооперативов в муниципальных районах, которые могут аккумулировать продукцию малых и средних предприятий и обеспечить ее поставку на региональный оптовый продовольственный рынок, создаваемый в крупном городе, где формируется спрос на эту продукцию , — уверен Нуралиев.

По его словам, создание агрегаторов может иметь определенный эффект только в краткосрочном периоде и не решает проблему сбыта скоропортящейся продукции в долгосрочной перспективе.