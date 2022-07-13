Дачный момент: овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов

Выращенные в огороде и на даче овощи могут разрешить продавать в торговых сетях . Вице-премьер Виктория Абрамченко после встречи с фермерами поручила Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу представить в кабмин предложения, как люди смогут подтверждать безопасность такой продукции. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас бумаги о соответствии товара техрегламентам могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Если механизм изменится, это позволит расширить ассортимент для потребителей и увеличить доходы огородников, указали эксперты.

Все на прилавок

Правительство нашло еще один способ насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Обычным россиянам, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать ее торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы . Поручение, с которым ознакомились «Известия», получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.

Речь о документах, подтверждающих безопасность продукции и ее соответствие техрегламентам. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.

Дачный момент Фото: ТАСС/Юрий Белинский

При этом чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые получили статус самозанятого . Министерства должны были представить в правительство согласованные предложения до 30 июня.

Малые формы хозяйствования сейчас производят существенный объем овощей, но люди сталкиваются с барьерами и ограничены в выборе каналов продажи , сказали в аппарате вице-премьера «Известиям».

— Фермерские хозяйства играют немалую роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На их долю приходится около 14% всего объема производства сельскохозяйственной продукции. Они вносят свой вклад в продовольственную безопасность, одновременно решая экономические и социальные задачи на селе, — ранее заявляла Виктория Абрамченко.

Минсельхоз совместно с ведомствами прорабатывает возможность внести поправки в законодательство, которые позволят расширить каналы сбыта продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в том числе в торговые сети, подтвердили «Известиям» в министерстве . Там отметили: чем больше каналов для продажи овощей, тем выше доходы людей. Более того, новая мера увеличит объем предложения для граждан на рынке.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Поручение кабмина находится в работе, добавили в Минэкономразвития.

«Известия» направили запросы в Минпромторг и Роспотребнадзор.

Новые стимулы

Для любой торговой сети важна не форма собственника производителя, а документальное подтверждение безопасности товара, сказали «Известиям» в «Азбуке вкуса».

— Если для таких хозяйств будет создана инфраструктура, позволяющая оперативно получить комплект документов, то личные подсобных хозяйства в плане работы будут равноценны фермерским хозяйствам, работа с которыми возможна при любом объеме выпуска , — пояснили в пресс-службе ритейлера. — Мы не ставим ограничение на объем, обязывая закрыть потребность всей сети, фермеры также закрывают потребность определенной локации.

Инициативу поддержали и в «Утконосе онлайн».

— Мы ожидаем, что госорганы предложат оптимальную систему оценки качества и безопасности продукции, которая позволит гарантировать ее качество потребителям , а также развиваться ЛПХ, — сказали в сети.

Дачный момент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Такой подход может быть актуальным для личных подсобных хозяйств: сельские жители смогут продавать свою продукцию в местных магазинах , сказала «Известиям» вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ольга Башмачникова. Сейчас люди как физлица не могут реализовывать свои овощи в рознице, для этого нужны другой юридический статус и декларация соответствия техрегламентам о безопасности. Именно она возложит ответственность за безопасность продуктов на огородников.

— Для сельского жителя, который имеет хозяйство и возможность продавать свою продукцию в местных магазинах, это стимул для сохранения и увеличения объемов производства. Это может побудить людей получить новый статус самозанятых и отчислять государству налоги, — считает эксперт. — Но люди должны знать об этой возможности плюс получить помощь, чтобы зарегистрироваться в информационной системе, преодолеть бюрократические барьеры.

О том, что овощи личных хозяйств следует вовлекать в оборот, в Минсельхозе стали говорить еще в конце прошлого года. Тогда в РФ из-за плохой погоды возникли сложности со сбором урожая, например картофеля. Поэтому вместо снижения цен на рынке фиксировали их рост. В конце октября стоимость картофеля составила 23 рубля за 1 кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года.

Тогда вместе с Минпромторгом Минсельхоз начал разрабатывать план поставок продуктов из стран СНГ как альтернативу импорту из дальнего зарубежья. Плюс к этому вместе с региональными властями ведомство начало организовывать работу по сбору овощей и картофеля, которые люди вырастили на своих огородах и дачах. Эти овощи должны были обеспечить потребности россиян и стабилизировать цены. В этом году посевная площадь под картофель в организованном секторе увеличилась: по предварительным данным, она превысила 290 тыс. га (+4% к 2021 году).