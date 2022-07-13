Дачный момент: овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов
Выращенные в огороде и на даче овощи могут разрешить продавать в торговых сетях. Вице-премьер Виктория Абрамченко после встречи с фермерами поручила Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу представить в кабмин предложения, как люди смогут подтверждать безопасность такой продукции. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас бумаги о соответствии товара техрегламентам могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора. Если механизм изменится, это позволит расширить ассортимент для потребителей и увеличить доходы огородников, указали эксперты.
Все на прилавок
Правительство нашло еще один способ насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Обычным россиянам, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать ее торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы. Поручение, с которым ознакомились «Известия», получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.
Речь о документах, подтверждающих безопасность продукции и ее соответствие техрегламентам. Сейчас такие бумаги могут получить только предприятия, которые проходят проверки Роспотребнадзора.
При этом чиновники обсуждают возможность продажи урожая ритейлерам только для огородников, которые получили статус самозанятого. Министерства должны были представить в правительство согласованные предложения до 30 июня.
Малые формы хозяйствования сейчас производят существенный объем овощей, но люди сталкиваются с барьерами и ограничены в выборе каналов продажи, сказали в аппарате вице-премьера «Известиям».
— Фермерские хозяйства играют немалую роль в развитии агропромышленного комплекса страны. На их долю приходится около 14% всего объема производства сельскохозяйственной продукции. Они вносят свой вклад в продовольственную безопасность, одновременно решая экономические и социальные задачи на селе, — ранее заявляла Виктория Абрамченко.
Минсельхоз совместно с ведомствами прорабатывает возможность внести поправки в законодательство, которые позволят расширить каналы сбыта продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в том числе в торговые сети, подтвердили «Известиям» в министерстве. Там отметили: чем больше каналов для продажи овощей, тем выше доходы людей. Более того, новая мера увеличит объем предложения для граждан на рынке.
Поручение кабмина находится в работе, добавили в Минэкономразвития.
«Известия» направили запросы в Минпромторг и Роспотребнадзор.
Новые стимулы
Для любой торговой сети важна не форма собственника производителя, а документальное подтверждение безопасности товара, сказали «Известиям» в «Азбуке вкуса».
— Если для таких хозяйств будет создана инфраструктура, позволяющая оперативно получить комплект документов, то личные подсобных хозяйства в плане работы будут равноценны фермерским хозяйствам, работа с которыми возможна при любом объеме выпуска, — пояснили в пресс-службе ритейлера. — Мы не ставим ограничение на объем, обязывая закрыть потребность всей сети, фермеры также закрывают потребность определенной локации.
Инициативу поддержали и в «Утконосе онлайн».
— Мы ожидаем, что госорганы предложат оптимальную систему оценки качества и безопасности продукции, которая позволит гарантировать ее качество потребителям, а также развиваться ЛПХ, — сказали в сети.
Такой подход может быть актуальным для личных подсобных хозяйств: сельские жители смогут продавать свою продукцию в местных магазинах, сказала «Известиям» вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ольга Башмачникова. Сейчас люди как физлица не могут реализовывать свои овощи в рознице, для этого нужны другой юридический статус и декларация соответствия техрегламентам о безопасности. Именно она возложит ответственность за безопасность продуктов на огородников.
— Для сельского жителя, который имеет хозяйство и возможность продавать свою продукцию в местных магазинах, это стимул для сохранения и увеличения объемов производства. Это может побудить людей получить новый статус самозанятых и отчислять государству налоги, — считает эксперт. — Но люди должны знать об этой возможности плюс получить помощь, чтобы зарегистрироваться в информационной системе, преодолеть бюрократические барьеры.
О том, что овощи личных хозяйств следует вовлекать в оборот, в Минсельхозе стали говорить еще в конце прошлого года. Тогда в РФ из-за плохой погоды возникли сложности со сбором урожая, например картофеля. Поэтому вместо снижения цен на рынке фиксировали их рост. В конце октября стоимость картофеля составила 23 рубля за 1 кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года.
Тогда вместе с Минпромторгом Минсельхоз начал разрабатывать план поставок продуктов из стран СНГ как альтернативу импорту из дальнего зарубежья. Плюс к этому вместе с региональными властями ведомство начало организовывать работу по сбору овощей и картофеля, которые люди вырастили на своих огородах и дачах. Эти овощи должны были обеспечить потребности россиян и стабилизировать цены. В этом году посевная площадь под картофель в организованном секторе увеличилась: по предварительным данным, она превысила 290 тыс. га (+4% к 2021 году).